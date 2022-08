Camila Queiroz compartilha fotos com o elenco de 'De Volta Aos 15' em ensaio

Preparando a segunda temporada, Camila Queiroz divide fotos com o elenco da série da Netflix, De Volta Aos 15

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 16h47

Camila Queiroz (29) animou os fãs da série De Volta Aos 15 nesta terça-feira, 2, ao compartilhar fotos com o elenco. Pelas redes sociais, a atriz exibiu os ensaios da segunda temporada e levou o público

à loucura.

No perfil do Twitter, a artista posou ao lado de Maisa (20), com quem divide o papel de Anita, Pedro Vinicius e Alice Marcone, que dividem o papel de Cézar e no futuro Camila.

Já pelos Stories, outros atores compartilharam imagens do almoço com toda a equipe. Mas imagens é possível saber da presença de João Guilherme e Amanda Azevedo, entre outros.

Vale lembrar que De Volta Aos 15 é uma série baseada no livro de Bruna Vieira e a primeira temporada foi um sucesso dentro e fora do Brasil na Netflix.

KLARA CASTANHO VOLTA AS REDES PARA FALAR DA SEGUNDA TEMPORADA DE 'DE VOLTA AOS 15'

Klara Castanho (21) voltou a suas redes sociais após algumas semanas afastada da web, depois de viver um drama pessoal. E a notícia é boa! Além de retornar para as redes, a atriz está retornando ao trabalho. Ela publicou um clique do roteiro da segunda temporada de De Volta Aos 15, série da Netflix onde atua ao lado de Maisa, e escreveu na legenda: "Estudando".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!