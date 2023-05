Bruno Mazzeo exibe foto inédita com os filhos gêmeos de 6 anos

Bruno Mazzeo mostra foto com a família para celebrar o aniversário de 6 anos dos filhos gêmeos

O ator e humorista Bruno Mazzeo (46) está em festa nesta terça-feira, 30, por causa do aniversário de 6 anos dos filhos gêmeos, José e Francisco, frutos do casmaento com Joana Jabace. O papai coruja exibiu uma foto inédita com os herdeiros e falou sobre a data especial.

"Hoje é dia dos meus doces e divertidos Picuruquinhos, que há 6 anos fazem, diariamente, minha vida mais feliz. Obrigado, meu amor Joana - hoje é dia deles, mas eu que ganhei esses presentes, que dão sentido à minha vida. Graças a esses carinhas, a criança que existe dentro de mim continua viva. Obrigado, José e Francisco, pela sorte de ser pai de vocês", disse ele.

Vale lembrar que ele também é pai de João, fruto do antigo relacionamento com Renata Castro Barbosa.

Bruno Mazzeo chorou ao se despedir de Roberto Dinamite

Em janeiro deste ano, o humorista e ator Bruno Mazzeo viveu um momento triste nas redes sociais ao aparecer chorando após receber a notícia da morte de um ídolo. Ele era muito fã do ex-jogador de futebol Roberto Dinamite (1954-2023), atleta do Vasco.

Assim, ele fez questão de homenagear o ídolo com um recado na web e derrubou algumas lágrimas. "Sempre que me perguntam: 'você é Vasco por causa do seu pai?'. Eu sempre responde que não, que eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo, por tanto que fez pela gente. Viva, Roberto Dinamite! O maior de todos. Sempre que me perguntam se sou Vasco por causa do meu pai, respondo: “Não. Sou Vasco por causa de Roberto Dinamite”. Não consigo escrever mais nada agora, as lágrimas não param de escorrer, minhas mãos de tremer. Estou inconsolável. Obrigado, Bob, meu ídolo e amigo. Obrigado por tanto. Por tudo. Viva o nosso maior de todos", escreveu.

Roberto Dinamite faleceu aos 68 anos de idade no dia 8 de janeiro de 2023. Ele foi internado com uma piora em seu quadro de saúde em decorrência do câncer no intestino. Porém, ele não resistiu e faleceu na manhã de domingo. O ex-atleta foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados e fez história no time Vasco.