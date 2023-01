Bruno Mazzeo cai no choro ao lamentar a morte de Roberto Dinamite

Bruno Mazzeo não segura as lágrimas e aparece chorando ao receber a notícia da morte do ex-jogador de futebol Roberto Dinamite: 'Meu ídolo'

O humorista e ator Bruno Mazzeo (45) não conseguiu segurar as lágrimas ao receber a notícia da morte do ex-jogador de futebol Roberto Dinamite (1954-2023). Neste domingo, 8, ele apareceu chorando muito nos stories do Instagram ao lamentar a morte do seu ídolo, que foi um dos ícones do time Vasco.

“Sempre que me perguntam: 'você é Vasco por causa do seu pai?'. Eu sempre responde que não, que eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo, por tanto que fez pela gente. Viva, Roberto Dinamite! O maior de todos”, disse ele com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mazzeo é filho do humorista Chico Anysio.

Em post em seu feed no Instagram, Bruno Mazzeo relembrou uma foto ao lado do ídolo no futebol. "Sempre que me perguntam se sou Vasco por causa do meu pai, respondo: “Não. Sou Vasco por causa de Roberto Dinamite”. Não consigo escrever mais nada agora, as lágrimas não param de escorrer, minhas mãos de tremer. Estou inconsolável. Obrigado, Bob, meu ídolo e amigo. Obrigado por tanto. Por tudo. Viva o nosso maior de todos", escreveu.

Roberto Dinamite faleceu aos 68 anos de idade neste domingo, 8. Ele foi internado no sábado, 7, com uma piora em seu quadro de saúde em decorrência do câncer no intestino. Porém, ele não resistiu e faleceu na manhã de domingo. O ex-atleta foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados e fez história no time Vasco.