Boninho recorda Tiago Abravanel no BBB e responde se assiste a outras emissoras

Diretor Boninho conta sobre mudança após casamento com Ana Furtado, recorda participação de ex-BBB e faz revelação surpreendente sobre outras emissoras

O diretor de televisão Boninho (60) participou do Lady Night comandado por Tata Werneck (39) e divertiu o público com declarações surpreendentes!

Na quinta-feira, 26, o episódio foi exibido na Globo após a edição ao vivo do BBB 23. O Big Boss abriu o jogo e contou que mudou comportamento por conta da mulher, Ana Furtado, que o fez ficar mais simpático com o público.

Em tom de brincadeira, Boninho relembrou a participação de Tiago Abravanel no programa e comentou sobre a breve passagem do neto de Silvio Santos no reality. "Imagina o Tiago no Big Brother... aí ele vai lá e aperta a p**** do botão", disparou ele. "Quando ele foi apertar aquele botão, eu falei ‘nããão’", continuou. "Você chorou?", questionou a apresentadora. “Não, graças a Deus que ele saiu”, respondeu o diretor.

Curiosa, Tata Werneck quis saber se Boninho também acompanha outras emissoras, além da Globo. O diretor confessou que assiste a concorrente, A Fazenda, e admitiu ainda que vê A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, e chegou a imitar a jornalista durante o programa.

Confira trechos de Boninho no Lady Night:

Hoje tem ESTREIA do LADY NIGHT NA GLOBO com @boninho ! Vamos todos ver pic.twitter.com/4MV44Bcmua — Tata werneck (@Tatawerneck) January 27, 2023

Será que vem um melhor elenco para 2023? Em entrevista ao Lady Night, Boninho comenta sobre escolhas do BBB 22 pic.twitter.com/OVjxBRUM8e — Pop Nerd (@popnerdoficial) December 11, 2022

BBB 23: Prêmio do reality aumenta após resultado de votação

Na noite de terça-feira, 24, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como o prêmio final do vencedor do BBB 23, da Globo, vai aumentar ao longo do reality show. Antes da atração começar, a emissora anunciou que a temporada terá o maior prêmio da história do Big Brother Brasil. Isso porque o valor será definido semana a semana no jogo, mas o valor inicial é de R$ 1.550.000.

Desta vez, Schmidt revelou que o prêmio vai aumentar por meio de dinâmicas patrocinadas ao longo das semanas. Nesta terça-feira, 24, o prêmio aumentou em 60 mil reais por causa do resultado da votação na primeira etapa do paredão da semana. As duplas de Fred Nicácio e Marília e Gustavo e Key Alves disputaram a preferência do público para decidir quem iria para o quarto secreto e seguiria para a segunda etapa do primeiro paredão do BBB 23.

Ao vivo na casa do reality, o comunicador sorteou três participantes para darem palpites de quem será eliminado nesta noite. Antes de anunciar o resultado, o apresentador contou que o prêmio final vai aumentar em R$ 20 mil em cada palpite correto. A dupla Fred e Marília recebeu os três votos que acreditam que será eliminada. Então, como eles saíram do jogo, o prêmio do vencedor do BBB 23 já foi para R$ 1.610.000,00. E o valor deverá aumentar ao longo das semanas do reality show até a grande final.

