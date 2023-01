BBB 23: Fred Nicácio e Marília vão para o quarto secreto

Após disputarem a preferência do público com Key e Gustavo, Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para o quarto secreto. Agora, um deles será eliminado em nova votação de paredão!

O primeiro paredão do BBB 23, da Globo, está agitando a casa do reality show nesta semana. Nesta terça-feira, 24, o público descobriu qual é a dupla que foi escolhida para o quarto secreto . Fred Nicácio e Marília foram os mais votados pelo público para irem para a dinâmica e saíram da casa depois de disputarem a preferência do público com Key Alves e Gustavo. Agora, os dois se enfrentam em uma nova votação .

O paredão do BBB 23 acontece em duas etapas. Na primeira etapa, duas duplas se enfrentaram em uma votação para o público escolher quem iria para o quarto secreto. Na segunda etapa, os dois integrantes da dupla se enfrentam em uma nova votação e um deles será eliminado na quinta-feira, 26.

Fred Nicácio e Marília receberam 69,26% dos votos do público para irem para o quarto do secreto após uma votação contra Key Alves e Gustavo . O anúncio da ida deles para o quarto secreto foi dado pelo apresentador Tadeu Schmidt em uma edição ao vivo.

Em seu discurso, ele disse: "O BBB começou com tanta gente e dará adeus para dois de uma vez. Nunca houve uma semana em dupla, e logo na primeira semana, na vez de vocês. Na primeira eliminação, o casal que deu match desde o primeiro segundo, e a dupla mais improvável. É muito pouco tempo para o público te conhecer, embora pareça que já temos um mês de BBB. Em uma semana, todo mundo já se deixou levar pela emoção de alguma forma. Mesmo assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Imagina esse pouco tempo dividido por dois? Você foi dupla, para o bem e para o mal. Tem uma dúvida que vai ficar para sempre na sua cabeça: será que estou saindo por minha causa ou por causa da minha dupla? Para quem fica na casa, uma sensação semelhante: eu queria que os dois saíssem ou só queria que um saísse e o outro foi embora junto? Os primeiros eliminados do BBB 23 são a dupla Fred e Marília.".

Fred e Marília estão confinados no quarto secreto até a noite de quinta-feira. Um deles será eliminado e o outro volta para a casa com uma imunidade na semana.