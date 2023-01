BBB 23: Prêmio do reality show aumenta após resultado da votação

Tadeu Schmidt revela dinâmica de como os participantes vão aumentar o prêmio final do BBB 23 ao longo do jogo

Na noite desta terça-feira, 24, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como o prêmio final do vencedor do BBB 23, da Globo, vai aumentar ao longo do reality show. Antes da atração começar, a emissora anunciou que a temporada terá o maior prêmio da história do Big Brother Brasil, mas o valor ainda é uma incógnita . Isso porque o valor será definido semana a semana no jogo, mas o valor inicial é de R$ 1.550.000.

Desta vez, Schmidt revelou que o prêmio vai aumentar por meio de dinâmicas patrocinadas ao longo das semanas. Nesta terça-feira, 24, o prêmio aumentou em 60 mil reais por causa do resultado da votação na primeira etapa do paredão da semana. As duplas de Fred Nicácio e Marília e Gustavo e Key Alves disputaram a preferência do público para decidir quem iria para o quarto secreto e seguiria para a segunda etapa do primeiro paredão do BBB 23.