Boninho homenageia Ivete Sangalo após sucesso na estreia do programa 'Pipoca'

Diretor da TV Globo, Boninho manda bilhete ao parabenizar a cantora Ivete Sangalo por audiência na estreia do programa 'Pipoca da Ivete'

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 09h52

A cantora Ivete Sangalo (50) fez a estreia de seu programa Pipoca da Ivete na TV Globo no último domingo, 24, em grande estilo! Após a repercussão da atração dominical, o diretor Boninho (60) fez questão de parabenizar a artista, enviando um bilhete para ela na terça-feira, 26.

Na mensagem, o marido de Ana Furtado (48) escreveu: "Querida Ivete, seu primeiro Pipoca já foi visto por mais de 23 milhões de pessoas. Parabéns pela estreia. Beijos". Nos Stories de seu Instagram, Ivete compartilhou o recado de Boninho comemorando o alcance da produção. "Sobre carinho", disse ela.

No programa de estreia, Ivete recebeu os famosos Paolla Oliveira (40), Diogo Nogueira (41), Jonathan Azevedo (36), Regina Casé (68) e Tadeu Schmidt (48).

Na web, Ivete celebrou a estreia do programa e agradeceu Boninho. "É sobre essa conexão que temos! Sobre tudo que me acompanha de leveza, alegria e amor. Feliz com nossa Pipoca. Obrigada toda essa equipe linda e empenhada em deixar essa Veveta feliz. Obrigada a @tvglobo pela confiança. Obrigada @cresoeduardo, meu diretor sensível e dor amor. Obrigada a meu amado @jbboninho por todo o cuidado comigo".

Confira a homenagem de Boninho para Ivete Sangalo sobre estreia do 'Pipoca da Ivete':

Ivete Sangalo usa look de R$ 21 mil na estreia do 'Pipoca'

Na estreia do Pipoca da Ivete, Ivete Sangalo apostou em uma produção poderosa, um terno oversized da grife Alexander Mc Queen. O look custa 3.780 euros, cerca de R$ 21 mil. Para completar o visual, a musa colocou sapatos de salto fino e maxi brinco.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!