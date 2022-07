Ivete Sangalo celebra estreia do programa na TV Globo: "Gratidão por tanto"

Ivete Sangalo estreou o programa 'Pipoca', neste domingo, 24, e celebrou a conquista com postagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 17h16

Neste domingo, 24, foi um dia especial para Ivete Sangalo (50), isso porque, Veveta estreou o programa Pipoca da Iveteem grande estilo na TV Globo.

No programa de estreia, Ivete Sangalo recebeu os convidados Paolla Oliveira (40), Diogo Nogueira (41), Jonathan Azevedo (36), Regina Casé (68) e Tadeu Schmidt (48), numa tarde animada na Globo.

E em seu perfil no Instagram, Ivete aproveitou para compartilhar uma mensagem sobre a estreia do programa e aproveitou para agradecer os envolvidos neste projeto.

Na legenda do post, Veveta escreveu: "É sobre essa conexão que temos! Sobre tudo que me acompanha de leveza, alegria e amor. Feliz com nossa Pipoca. Obrigada toda essa equipe linda e empenhada em deixar essa Veveta feliz. Obrigada a @tvglobo pela confiança. Obrigada @cresoeduardo, meu diretor sensível e dor amor. Obrigada a meu amado @jbboninho por todo o cuidado comigo", começou.

"Meus fãs são muito potentes!!! Olha só o que vocês constroem. Viva nosso domingo. Meus amigos @tadeuschmidt, @negblack, @reginacase, @paollaoliveirareal e @diogonogueira_oficial. Vocês fizeram acontecer. Gratidão por tanto. Obrigada gente! Domingo que vem tem mais", finalizou Ivete.

Veja o post de Ivete Sangalo: