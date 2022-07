Ivete Sangalo usa look de R$ 21 mil na estreia do programa Pipoca da Ivete

Ivete Sangalo escolhe look de grife para comandar a primeira edição do programa Pipoca da Ivete, na Globo

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 14h41

A cantora Ivete Sangalo já está de volta às tardes de domingo da Globo. Após o sucesso do The Masked Singer Brasil, a estrela fez a estreia do próprio programa na tarde deste domingo, 24. Ela comandou a estreia do 'Pipoca da Ivete' com um look elegante e de grife.

Ivete apareceu na TV com um terno oversized da grife Alexander Mc Queen. O look custa 3.780 euros, cerca de R$ 21 mil. Para completar o visual, a musa colocou sapatos de salto fino e maxi brinco.

Ivete Sangalo conta sobre a decisão de ter um programa só seu na TV

Em entrevista ao Jornal Extra, Ivete Sangalo contou sobre a decisão de lançar o seu próprio programa na TV nesta fase de sua vida.

"Eu já venho reorganizando há bastante tempo. A luzinha acendeu quando eu tive o meu primeiro filho. Aí outras prioridades vieram à tona de uma forma avassaladora e determinante. As coisas foram se transformando à medida que o tempo ia passando e eu percebendo cada vez mais fortemente isso. Sou uma pessoa do trabalho, gosto de trabalhar muito. Mas encontrei um equilíbrio. É necessário, em algum momento da vida, conseguir enxergar, abrir todas as janelas da casa. Foi o que eu fiz, e dei muita sorte", disse ela ao Jornal Extra.

E completou: "Porque esse é um planejamento que nem sempre culmina numa vitória, embora todo mundo busque. Eu tive o privilégio de chegar num estágio em que eu posso fazer as minhas escolhas e não sofrer abrindo mão de outras coisas. Tenho coerência e compreensão. Este é o momento em que eu quero fazer um programa de TV. Vou ter que abandonar outros planos? Sim. Mas sei quais são as prioridades. Num movimento natural, a gente vai se organizando. Não preciso jogar nada fora, tudo vai se encaixando a partir da sua real necessidade".