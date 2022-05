Boninho flagra pegadas de onça no acampamento do 'No Limite' e fãs brincam: ''Juma é você?''

O diretor de TV Boninho surpreendeu os internautas ao registrar pegadas de onça em um dos acampamentos do reality 'No Limite'

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 11h53

Boninho (60) deixou os seus seguidores de cabelo em pé ao compartilhar imagens um pouco assustadoras nos bastidores do No Limite.

No perfil do Instagram, o diretor da Rede Globo flagrou pegadas de onças em um dos acampamentos do reality show e surpreendeu os internautas.

Na imagem, é possível ver os rastros deixados pelos animais, que segundo Boninho, são filhotes.

"Acabamos de achar essas pegadas de onça em um acampamento do @nolimite alerta total. Parece que são dois filhotes de uns 7kg cada! Não é uma coisa fofa????!!!!", escreveu ele na legenda.

Os seguidores não deixaram de comentar: "Meu deus que nervoso", "Onde que aperta para sair?", "Eu entraria em desespero", dispararam.

Alguns internautas ainda brincaram dizendo que Pantanal está em todos os lugares. "Foi Juma e Muda já querendo um contratinho pra edição do ano que vem", "Maria Marruá divulgando Pantanal", "É a filhinha da Juma", comentaram.

VEJA AS PEGADAS DE ONÇA NO ACAMPAMENTO DO NO LIMITE