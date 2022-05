Boninho e Ana Furtado trocam declarações nas redes sociais: ''A de amor da minha vida''

Boninho e Ana Furtado trocam declarações após apresentadora homenagear o diretor no 'Dançar dos Famosos'

O amor está no ar! Ana Furtado (48) usou as redes sociais no último domingo, 29, para mostrar uma declaração especial que recebeu de Boninho (60).

O recado apaixonado veio após a apresentadora usar no Dança dos Famosos um figurino com direito à corrente que tinha sua inicial 'B', além da letra 'A'.

O diretor pegou uma foto do dia da apresentação e disse: "Esse B de bonita e Bella. A de Ana mesmo. Faltou M e maravilhosa e outro A de amor da minha vida", escreveu ele. "Meu amor sempre vou ler nossa paixão em qualquer letrinha!", continuou ele.

Ana, é claro, retribuiu o carinho e disse o quão é bom estar casada com uma pessoa que te admira. "Tenha um amor que seja o seu maior admirador. Osvaldo Arcas, gênio foi quem criou esse figurino incrível para a nossa apresentação do funk, pensou em cada detalhe do look e incluiu também esses cordões maravilhosos! As iniciais que estariam nos pingentes eu pude escolher e, é claro, amor declarado no peito! Mas não é que o @jbboninho me ganha no romantismo? Te amo!", disse ela.

Juntos há vinte e dois anos, o diretor e apresentadora são pais da adolescente Isabella Oliveira, que recentemente, celebrou os seus 15 anos.

