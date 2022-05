Ticiane Pinheiro exibe encontro especial com Ana Furtado e Boninho: ''Amei estar com vocês''

Ticiane Pinheiro exibiu um clique arrasador que fez ao lado de Ana Furtado e Boninho durante um encontro especial

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 18h15

Nesta quarta-feira, 25, Ticiane Pinheiro (45) usou suas redes sociais para exibir um encontro especial que teve com Ana Furtado (48) e Boninho (60).

A apresentadora do Hoje em Dia, publicou alguns cliques onde ela aparece ao lado do casal global, enquanto eles davam largos sorrisos para as lentes das câmeras.

O trio ainda esbanjou estilo ao exibir os looks escolhidos para a ocasião. Ana com uma camiseta com estampa de onça combinando com um colete beje, Tici com um conjunto de top e calça rosa, combinando com casaquinho e Boninho com uma camiseta e um casaco azul do mesmo tom.

Na legenda, ela falou com carinho do momento entre amigos: "Amei estar com vocês!", escreveu ela acompanhado de um emoji de coração. Ao ver o post, Ana logo respondeu à amiga nos comentários: "Nós também".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Trio de milhões!", disse um. "Adoro os três", falou outro. "Olha esse encontro!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Ticiane Pinheiro do lado de Ana Furtado e Boninho durante encontro especial: