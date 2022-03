Bibi e Sabiá juntos? Jonathan Azevedo surge com Juliana Paes em jatinho e fãs recordam parceria

O ator Jonathan Azevedo postou cliques ao lado da amiga Juliana Paes e os fãs relembraram a parceria dos artistas na novela 'A Força do Querer'

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 12h00

O ator Jonathan Azevedo (36) surgiu com Juliana Paes (42) nas redes sociais e deixaram os fãs nostálgicos!

Os dois curtiram show do grupo Raça Negra em Florianópolis na noite de terça-feira, 22, e posaram juntos em um jatinho, em fotos publicadas no Instagram.

Os internautas recordaram a parceria na novela A Força do Querer, como Bibi Perigosa e o eterno Sabiá.

"ESTILO Beyonce E JAYZ. Nossa firma de antigamente virou empresa. O problema nunca foi dinheiro sempre foi tempo , agora vamos voando. VIDA DE NEGZ NO AR", escreveu Jonathan Azevedo na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram os artistas. "Sabiá e Bibi, dupla de milhões", disse uma seguidora. "Eu só quero saber é aonde estão os playboys?", brincou outro. "Bibi perigosa e Sabiá, a dupla inesquecível", destacou outra. "A gente ama a Bibi com o Sabiá, FATO!", exaltou mais uma.

Juliana Paes aparece com look de Maria Marruá

Intérprete de Maria Marruá no remake da nova novela das nove, Pantanal, Juliana Paes surgiu usando top e shortinho em campo no Mato Grosso do Sul e impressionou a web. “Lembrete do dia: Maria Marruá, favor devolver esse look porque quero usar ainda essa semana, o calor do Rio não dá trégua”, brincou ela.

Confira os cliques de Jonathan Azevedo e Juliana Paes: