Juliana Paes aparece de top e shortinho nos bastidores de 'Pantanal': ''Uma deusa''

Caracterizada como Maria Marruá, Juliana Paes coleciona elogios dos fãs ao aparecer de top e shortinho durante gravações

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 17h52

Nesta terça-feira, 22, Juliana Paes (42) arrancou suspiros dos seguidores com um clique dos bastidores da nova novela das 9, Pantanal.

Intérprete de Maria Marruá, a artista apareceu de top e shortinho rodeada pelas belezas naturais da vegetação do Mato Grosso do Sul e impressionou a web.

“Lembrete do dia: Maria Marruá, favor devolver esse look porque quero usar ainda essa semana, o calor do Rio não dá trégua”, escreveu ela na legenda do post.

Os internautas ficaram babando pelo corpão da atriz e fizeram vários elogios nos comentários. “Uma deusa”, disse um. “Essa mulher é um sonho”, disparou outro. “Gata demais”, declarou mais um.

Com data de estreia marcada para 28 de março, substituindo Um Lugar Ao Sol, a trama já conta com a primeira chamada recheada de cenas inéditas.