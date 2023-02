Áudio dos bastidores vaza no Jornal Nacional e dá o que falar

Telespectadores do Jornal Nacional são surpreendidos com áudio vazado dos bastidores: 'Deu pra ver?'

Na noite da última quarta-feira, 15, os telespectadores do Jornal Nacional, da Globo, foram surpreendidos com um áudio vazado dos bastidores da atração. O momento aconteceu quando o microfone da repórter Eliana Marques ficou aberto e o público ouviu uma frase dela durante uma declaração de Renata Vasconcellos.

No momento, Eliana Marques tinha acabado de passar o boletim da previsão do tempo da noite e alertou sobre as chuvas durante o feriado do carnaval. Então, Renata Vasconcellos começou a falar sobre a próxima reportagem do telejornal e o áudio dos bastidores vazou.

“Obrigada. Deu para ver?”, disse Eliana nos bastidores. Rapidamente, o assunto repercutiu nas redes sociais. “Vazou o áudio da moça do tempo”, disse um internauta. “Eita que vazou o áudio”, declarou outro. “Um áudio entrando do nada no Jornal Nacional”, afirmou mais um.

Vazamento de áudio no 'Jornal Nacional' chama atenção na edição dessa quarta-feira pic.twitter.com/1Kfod8qznh — Aline (@alinekuller) February 16, 2023

"Brigada! Deu pra ver?"

Deu pra ouvir, moça! 🤭😅



Áudio vazado no Jornal Nacional #JN#JornalNacionalpic.twitter.com/5odJn7GmBY — Carlos Rocha 🛹 (@CarlosRocha_) February 15, 2023

Sonia Abrão mostra áudio de Gloria Maria

Logo após a morte de Gloria Maria, Sonia Abrão relembrou um áudio que recebeu da jornalista há pouco tempo. "A ÚLTIMA MENSAGEM DE GLÓRIA MARIA NO “A TARDE É SUA”, antes de sua internação final, quando parecia estar se recuperando bem! Ela explicou sobre sua saúde e desejou tudo de bom pra mim e pra nossa equipe, nesse 2023 que estava se aproximando, mas que, infelizmente, a levou embora! Palavras que vão ficar pra sempre no coração da gente!!! Paz eterna pra vc e muita força e energia positiva para suas filhas, Maria e Laura, sempre guiadas pelo seu amor, aí do andar de cima! Valeu, Glória!", disse ela.

No áudio, Gloria Maria disse: “Obrigada pelo carinho, pela preocupação. Depois da minha cirurgia do cérebro, passou um tempinho e eu tive uma infecção no pulmão. Foi realmente gravíssimo, fiquei internada duas semanas. Todo mundo, poucos médicos achavam que eu ia sair dessa… A Sonia que eu adoro ela, eu mando um beijo enorme, um ano maravilhoso mesmo, que ela tenha um ano maravilhoso, muita saúde, muito sucesso, tudo de melhor para vocês”.