Sonia Abrão revela última mensagem que recebeu de Gloria Maria

Em luto por Gloria Maria, Sonia Abrão emociona ao relembrar último áudio que recebeu de Gloria Maria algum tempo antes de sua morte

Neste domingo, 5, a apresentadora Sonia Abrão relembrou a última mensagem por meio de um áudio que recebeu da jornalista e apresentadora Gloria Maria, que faleceu na última quinta-feira, 2 de fevereiro. Ela contou que recebeu a mensagem pouco tempo antes da última internação da colega de profissão, que morreu durante o período em um hospital no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Sonia compartilhou o áudio que recebeu de Gloria Maria, no qual ela contou sobre a internação por causa de uma infecção no pulmão. “Obrigada pelo carinho, pela preocupação. Depois da minha cirurgia do cérebro, passou um tempinho e eu tive uma infecção no pulmão. Foi realmente gravíssimo, fiquei internada duas semanas. Todo mundo, poucos médicos achavam que eu ia sair dessa… A Sonia que eu adoro ela, eu mando um beijo enorme, um ano maravilhoso mesmo, que ela tenha um ano maravilhoso, muita saúde, muito sucesso, tudo de melhor para vocês”, contou a jornalista.

Na legenda, Sonia contou sobre o contexto da mensagem e mandou energia positiva para as filhas de Gloria Maria, Laura, de 15 anos, e Maria, de 14 anos. "A ÚLTIMA MENSAGEM DE GLÓRIA MARIA NO “A TARDE É SUA”, antes de sua internação final, quando parecia estar se recuperando bem! Ela explicou sobre sua saúde e desejou tudo de bom pra mim e pra nossa equipe, nesse 2023 que estava se aproximando, mas que, infelizmente, a levou embora! Palavras que vão ficar pra sempre no coração da gente!!! Paz eterna pra vc e muita força e energia positiva para suas filhas, Maria e Laura, sempre guiadas pelo seu amor, aí do andar de cima! Valeu, Glória!", disse ela.

Sonia Abrão falou sobre a morte de Gloria Maria na TV

Logo depois da notícia da morte de Gloria Maria, Sonia Abrão comentou sobre a despedida da jornalista e a importância dela para o telejornalismo durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!.

"Logo que a notícia veio a público, eu fiquei pensando o seguinte: A gente vive e convive com aquele velho ditado que ninguém é insubstituível, como se a gente fosse um simples engrenagem numa máquina. Num certo ponto, nessa área profissional, no trabalho, a gente acaba sendo isso mesmo, mas isso não é 100%. É inegável como existem pessoas que são absolutamente insubstituíveis e eu acho que a Glória Maria é um exemplo absolutamente concreto disso. Existem pessoas que são únicas mesmo. Deus criou e jogou a forma fora. Ela é bem esse tipo de pessoa, de profissional. Sempre foi um ser humano de primeira qualidade e que tem uma marca só dela", disse ela.

E completou: "Eu sei que muitas outras virão com competência, com talento e farão jus a confiança que depositarem nelas no trabalho, mas não terá uma outra Gloria Maria. Pelo menos essa é a minha opinião, até porque se você olhar ao redor, tem outras grandes profissionais, mas não tem outra Glória Maria. Foi uma notícia que pegou todo mundo desprevenido hoje, embora já se soubesse que o estado dela era bastante delicado. Inclusive, há dois meses, ela já sabia que não havia mais nada a ser feito, pois os remédios para o tratamento contra câncer, tanto de pulmão quanto o do cérebro, não estavam mais funcionando, algo muito parecido com o ocorrido com o Rei Pelé".