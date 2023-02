Atriz de Travessia alega cobrança por piadas após carreira na comédia: 'Esperam coisa engraçada'

Atriz de Travessia e comediante brasileira, Flávia Reis se despediu dos risos temporariamente para estrelar novela

Flávia Reis (47), atriz e comediante brasileira, se despediu dos risos temporariamente para estrelar Travessia. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou sobre a experiência com a novela e alegou cobrança por piadas após carreira na comédia.

"As pessoas sempre esperam alguma coisa engraçada de mim", revelou a atriz de Travessia. Flávia Reis, que contou vivenciar essa cobrança, até mesmo, na vida pessoal, compartilhou um incidente que viveu recentemente: "Eu estava em uma loja, procurando roupa, sem tempo, e a moça falou: 'Você é muito engraçada na televisão', tipo assim, aqui você não é muito. É muito comum as pessoas esperarem uma piada".

Apesar da expectativa de comédia seguir a atriz por qualquer lugar, ela confirmou que existe um lado bom da situação. "É muito legal também, acho que tem um lado maneiro disso. Saber que as pessoas esperam você para rir, para se divertir", contou Flávia Reis .

A atriz, que atualmente interpreta Marineide em Travessia, contou sobre a experiência na novela: "A gente tem um núcleo que é mais leve, mais divertido, mas não é um núcleo de comédia. Então para mim está sendo uma delícia, o meu núcleo é maravilhoso. É um elenco que se ama e se curte".

"É uma novela das nove, da Glória Perez, então tem um status", declarou a atriz. Natural do Rio de Janeiro, Flávia Reis revelou que, por acaso, teve uma relação muito pessoal com a novela. "A novela começou no Maranhão, onde é a cidade da minha família paterna, do meu pai, e foi para a Vila Isabel, onde eu vivi a vida inteira", contou. "Ela fez a novela em minha homenagem", brincou a comediante sobre a trama criada por Glória Perez (74).

FLÁVIA REIS VAI VOLTAR PARA A COMÉDIA

Flávia Reis , que está se dedicando somente à Travessia no momento, contou sobre outros projetos que ainda vai fazer esse ano, e garantiu que não vai ficar longe da comédia: "Sempre volto para o riso".

"Eu estou com o Netflix Sem Filtro, que estreou essa semana. Tem uma outra série para estrear no Prime Video. E eu vou estrear uma peça com o Ricardo Cuba", compartilhou Flávia Reis. "A peça chama Deixa que Eu Conto, e é uma peça de humor, mistura stand up e personagem. A gente vai fazer turnê pelo Brasil. O meu projeto desse ano é esse", adicionou.