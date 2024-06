Atriz de Família É Tudo viveu monstrinha em série infantil

Dando vida a Lupita em Família É Tudo, atriz da Globo viveu monstrinha em série infantil Que Monstro Te Mordeu?, em 2014; Relembre

Vencedora do prêmio de Atriz Revelação de 2017, com a sua personagem Benê, em Malhação, da Globo, a atriz Daphne Bozaski (31), está fazendo sucesso na tramaFamília É Tudo. No papel da doce e sonhadora guatemalteca Lupita, a atriz tem conquistado cada vez mais o carinho do público. O que nem todo mundo sabe, é que em 2014, ela ganhou o coração das crianças, ao protagonizar a série infantil Que Monstro Te Mordeu? na TV Cultura.

A série é uma produção dos mesmos criadores do famoso Castelo Rá Tim Bum. Dahpne deu vida à personagem Lali Monstra, uma menina comum que tinha garras, orelhas pontiagudas e rabinho. Metade humana e metade monstra, porque é assim que foi desenhada, vive no Monstruoso Mundo com os inseparáveis amigos Gorgo,Dedé e a Luísa. Juntos eles vivem diversas aventuras.

Nascida em São Paulo, Daphne é formada em ballet clássico pela Universidade Federal do Paraná e se formou no núcleo experimental de atores do SESI-SP. Atualmente se divide entre o Rio de Janeiro-RJ, para as gravações da novela, e São Paulo-SP, onde mora com o marido, o chef Gustavo Araújo e com o filho Caetano, nascido em 2018.

Em Família É Tudo, a sua personagem tem dado o que falar, porque o intuito inicial não é que ela se sobressaísse tanto. Com um visual extravagante, sua personagem Lupita, é uma sonhadora. Ela sonha em um dia ser cantora e acredita que trabalhar na gravadora pode ser o primeiro degrau para alcançar seu objetivo. A doce Lupita então, se apaixona pelo seu chefe Júpiter (Thiago Martins) e acredita piamente que eles foram feitos um para o outro, após ter contato com uma vidente.

No passado, a atriz participou também da série Experimentos extraordinários, da Cartoon Network, da segunda temporada de Lili, a Ex, do GNT e de Manual Para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis, da Warner.