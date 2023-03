Atriz de Dom revela um dos maiores desafios de sua carreira: 'Do avesso'

Isabella Santoni revelou que mergulhar na personagem de Dom mexeu muito com ela

Isabella Santoni (27), intérprete de Viviane em Dom, revelou que viveu um dos maiores desafios da sua carreira nas gravações da série. Em entrevista à Contigo!, a atriz, que está no elenco desde a primeira temporada, compartilhou que mergulhar na sua personagem da história baseada em fatos reais mexeu muito com ela.

"É um dos maiores desafios da minha carreira, entender uma jovem que tem acesso, é de classe média, e que escolhe a vida do crime e tem um vício muito forte, ainda mais nos anos 2000, que eu vivi quando era criança. Para recontar isso, foram muitas questões que precisaram ser compreendidas. O mergulho na personagem foi muito intenso. Mexeu muito comigo", revelou a atriz de Dom.

Apesar do desafio, Isabella Santoni compartilhou sua felicidade e animação com a estreia da nova temporada de Dom: "Eu sou muito feliz por tudo. Quando eu vejo trabalho, vejo o resultado, eu ficou muito animada. Estou ansiosa para ver a terceira, a gente está finalizando. Acho que é um trabalho que é marcante, não tem como não ser. É o meu primeiro trabalho no streaming, minha primeira série e foi uma personagem que me virou do avesso".

