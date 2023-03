Isabella Santoni desabafa ao receber diagnóstico de doença: "Não é normal!"

A atriz Isabella Santoni fez desabafo comovente após ser diagnosticada com endometriose no útero

Nesta quarta-feira, 08, a atriz Isabella Santoni (27) desabafou após ser diagnosticada com endometriose no útero. Nas redes sociais, a artista abordou o assunto como uma forma de conscientizar os fãs sobre a doença e falou da importância da descoberta e do tratamento precoce.

“Eu confesso que não consigo entender por que esse assunto é tão pouco abordado. Fico feliz de outras mulheres, como a Larissa Manoela e Anitta, terem vindo à público falar sobre isso porque é um momento íntimo, delicado, mas é muito importante de ser falado, até mesmo para alertar outras mulheres sobre os sintomas”, iniciou.

Na sequência, a artista contou que constatou que a intensidade de suas cólicas não era como as de outras mulheres, por isso decidiu procurar um especialista para realizar alguns exames para ver o que havia de errado com a sua saúde.

“Estamos muito acostumadas a dizer que cólica é normal; cólica não é normal, não é toda cólica que é normal, então estejam atentas. A gente silencia esse sintoma, assim como eu silenciei durante muitos anos tomando remédios que controlassem essa dor para que eu não entrasse em contato com isso e continuasse vivendo, produzindo, trabalhando, sem ouvir a minha real necessidade”, continuou.

“A endometriose é uma doença que costuma demorar a ser diagnosticada, muito por falta de informação e pela banalização das dores das cólicas. Somos acostumadas a conviver com elas e se reclamamos somos ‘dramáticas e frescas’. Não se deixe levar por esses comentários. Se você sentir qualquer sintoma, vá em busca de um especialista. Você não precisa conviver com essa dor", completou.

