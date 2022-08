Anitta desabafa sobre as dores que sentiu durante turnê na Europa

A cantora Anitta foi operada por conta do seu diagnóstico de endometriose e comentou sobre as dores que sentia antes do tratamento para a doença

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 17h39

Na última segunda-feira, 8, Anitta (29) marcou presença no podcast PodDelas e comentou sobre as dores que sentia antes de ser diagnosticada com endometriose.

A cantora revelou para as apresentadoras Boo Unzueta e Tatá Estaniecki, que sofria com às dores da doença havia nove anos.

“Eu estava morrendo de dor. Tinha cólica, até fora do período menstrual. Cinco dias antes da menstruação começava uma cólica louca. Eu tinha muita cistite de lua de mel. Tem a dor da infecção urinária, mas não tem bactéria. É por conta do atrito. Depois que eu tinha relação eu acordava com essa dor. E eu não tinha bactéria. Eu tentei de tudo, tomei antibiótico. Comecei a sentir isso tem 9 anos. Nesses 9 anos fiz todos os tratamentos possíveis. Tentei de tudo”, revelou Anitta.

As intensas dores que a artista sentia começaram a atrapalhar sua rotina e vida profissional: “Eu cheguei num ponto que sentia dor por nada. Já começava a cistite. Era uma dor de eu não conseguir andar. Eu tinha um trabalho pra fazer, e eu odeio cancelar coisa. Eu odeio atrasar. Eu sou a pessoa que se você marcou comigo, eu vou estar lá. Eu sou assim. Eu ia trabalhar assim”.

A dona do álbum Versions Of Me ainda lembrou sobre uma situação desesperadora que passou antes de um show em sua turnê pela Europa. “Durante essa turnê da Europa, uma vez eu estava na banheira, porque ficar em banheira com água quente dava uma melhorada. Eu ficava na banheira e o Cris me arrumando na banheira. Eu tive que fazer a maquiagem e cabelo na banheira, ficava gritando, e ia trabalhar mesmo assim. Porque eu não queria me atrasar, cancelar o show. Porque o povo não entende, falam: ‘ai toma um remédio que passa. Por causa de uma dor’”.

No início do mês passado, Anitta teve o diagnóstico de endometriose e ficou cerca de uma semana internada em um hospital de São Paulo. Após uma cirurgia bem-sucedida, a cantora recebeu alta.

Confira aqui a entrevista de Anitta para o Poddelas!

Anitta no BBB ?

Durante a entrevista ao PodDelas, Anitta foi perguntada se entraria para o reality-show Big Brother Brasil. A artista surpreendeu ao dizer que sim.

"Tenho espírito de subcelebridade dentro de mim. Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir a essas coisas", brincou a namorada do produtor Murda Beatz.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!