Larissa Manoela diz que não tinha qualidade de vida com a endometriose: "Julgada pelas dores"

Larissa Manoela foi diagnosticada com endometriose em 2020, após suspeitar de cólicas intensas

Larissa Manoela (22) se abriu sobre seu diagnóstico de endometriose. A atriz falou sobre a importância da descoberta precoce.

"Eu fui diagnosticada em 2020, ano da pandemia. Com a endometriose, sentia que minha cólica não era normal, e as dores eram muito fortes. Comecei a não ter qualidade de vida para trabalhar, me prejudicava por conta das dores", começou.

A artista disse que foi orientada por sua ginecologista a fazer o exame de endometriose, e constatou após o resultado positivo que a intensidade de suas cólicas não era como as de outras mulheres.

"Sou portadora da doença. Principalmente depois do diagnóstico, venho alertando meninas e mulheres a notarem os sinais do seu corpo e não deixarem ser julgadas pelas suas dores porque só você sabe o que passa. Estou num processo, descobrindo dia após dia como posso seguir portando essa doença, que é inflamatória, autoimune e que acomete muitas mulheres. O conhecimento é de extrema importância", concluiu.

Larissa Manoela revela o que André Luiz Frambach fez para conquistá-la: ''Autêntico''

Cada dia mais apaixonada, Larissa Manoela usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o método que seu noivo, André Luiz Frambach (26), usou para conquistar seu coração.

Ela revelou que os dois se encontravam no estacionamento da Globo, no Rio de Janeiro, antes mesmo de namorar, quando ainda só ficavam.

Em seguida, a artista brincou ao confessar que um gesto romântico de André fez com que ela se apaixonasse.

"Me encontrava no Projac na época que eu ainda gravava e escrevia recadinhos no meu para-brisa traseiro pra eu ler pelo retrovisor. Isso me pegou de um jeito. A gente fala que quando é pra ser, é, mas a verdade é que só foi depois que ele começou a escrever no meu carro. Tem jeito mais autêntico de fazer com que você se apaixone pela pessoa? Na moral, eu desconheço", se declarou a atriz.