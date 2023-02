De costas, Isabella Santoni escandaliza com curvas desenhadas em biquíni fininho: “Sereia!”

Renovando o bronzeado, Isabella Santoni arranca suspiros ao deixar bumbum em evidência em biquíni fio-dental

Sereia! Na última quinta-feira (09), a atriz Isabella Santoni (27) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um clique arrebatador enquanto se refrescava em uma praia paradisíaca.

Dona de curvas desenhadas, a protagonista de Malhação (2012) dividiu com os fãs o registro do momento de verão que arrancou suspiros dos internautas. Através de sua conta no instagram, a artista esbanjou boa forma ao posar de bruços enquanto renovava o bronzeado.

Deitada na areia da praia com oscabelos molhados, Isabella derreteu os seguidores com o seu olhar sensual. Usando um microbiquíni fio dental brazilcore de amarrações, a loira colecionou elogios ao deixar o bumbum em evidência. "Temos um encontro marcado hoje. Você vem?", legendou ela na publicação.

Ao verem toda a beleza da musa, os fãs a encheram de palavras elogiosas:"Como pode ser tão linda?", disse uma; "Tão linda que nem parece ser real", escreveu outra; "Caraca, você é muito linda", se derreteu um terceiro.

Ainda recentemente, a atriz Isabella Santoni encantou os seguidores, ao postar novas fotos curtindo dia de praia no Rio de Janeiro!

Nas imagens, publicadas em sua conta oficial no Instagram, a loira aparece usando um biquíni tomara que caia com a parte de baixo cavada à beira-mar.

Na sessão de fotos na areia, a artista exibiu sua beleza, corpaço e a barriga sarada. "Brilhe no verão", disse Isabella Santoni ao legendar a publicação.