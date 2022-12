De biquíni tomara que caia, Isabella Santoni esbanja beleza e corpão na praia: ''Gata''

Atriz Isabella Santoni encanta ao publicar série de fotos em que aparece exibindo suas curvas de biquíni dourado à beira-mar

A atriz Isabella Santoni (27) encantou os seguidores na manhã desta quarta-feira, 21, ao postar novas fotos curtindo dia de praia no Rio de Janeiro!

Nas imagens, publicadas em sua conta oficial no Instagram, a loira aparece usando um biquíni tomara que caia com a parte de baixo cavada à beira-mar. Na sessão de fotos na areia, a artista exibiu sua beleza, corpaço e a barriga sarada. "Brilhe no verão", disse Isabella Santoni ao legendar a publicação.

A gata arrancou elogios dos fãs nos comentários do post. "Linda demais", disse uma. "A esquentadinha mais linda", falou outro, recordando o papel de Isabella em sua estreia na TV, em Malhação, em 2014. "Sempre lindíssima", destacou um terceiro. "Que gataaaa", babou mais uma.

Vale lembrar que Isabella está longe das novelas desde Orgulho e Paixão, em 2018. Seu último trabalho foi na série Dom, produção do Amazon Prime Video.

Confira as fotos de Isabella Santoni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Isabella Santoni mostra habilidade no surfe e troca beijos com o namorado

Isabella Santoni aproveitou calor no Rio de Janeiro para curtir dia de praia na companhia de seu namorado! A artista, que ficou conhecida após interpretar a lutadora Karina em Malhação - Sonhos, foi clicada curtindo praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital carioca, ao lado do amado, Caio Vaz, e de uma amiga.

Os dois pegaram onda juntos e a famosa exibiu toda sua habilidade em cima da prancha, assim como Caio, que é surfista profissional. Na areia, o casal trocou beijos apaixonados e carinhos. Isabella também foi clicada chegando ao local, usando apenas um biquíni laranja, e deixando a praia. Isabella e Caio estão juntos há três anos. Os dois chegaram a ficar breve período separados em 2020, quando a atriz gravava a primeira temporada da série Dom.

