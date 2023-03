Atriz de Dom entrega desafios durante as gravações da série: 'Extrapola o limite'

Mariana Krunfli é estagiária de pautas especiais do Grupo Perfil. Estudante de jornalismo na Universidade de São Paulo (USP), ela também é diretora do Cinéfilos, editoria da Jornalismo Júnior. Interessada em como as grandes produções mexem com as pessoas, busca trazer em seu trabalho diferentes histórias e perspectivas do mundo da cultura e do entretenimento.