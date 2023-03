Elenco de Dom lamenta morte trágica de diretor e garante legado: 'Vai estar presente'

Após lançamento da segunda temporada de Dom, elenco lamentou morte de diretor da série

A segunda temporada de Dom chegou ao Prime Video não só como a nova parte da história do criminoso que marcou o Rio de Janeiro, como também um legado do diretor da série. Breno Silveira (1964-2022) morreu em maio de 2022, após finalizar as gravações dos episódios da segunda temporada, e deixou um vazio para o elenco da produção. Em entrevista à Contigo!, Isabella Santoni (27), Filipe Bragança (22) e o protagonista de Dom, Gabriel Leone (29), lamentaram a morte trágica e relembraram Breno Silveira com o lançamento dos novos episódios.

"A gente teve uma perda grandíssima e inestimável, o nosso diretor e nosso amigo, nosso parceiro querido. Ele dirigiu a temporada inteira e chegou a montar boa parte. O lançamento dela vem também, de alguma forma, como um legado do Breno, que a gente está seguindo e terminando hoje, com a terceira temporada", compartilhou Gabriel Leone, que vive o protagonista em Dom.

Outro ator do elenco que fez questão de relembrar o diretor de Dom foi Filipe Bragança: "É muito empolgante poder retornar e continuar desenvolvendo os personagens que a gente ama e que tem a presença tão forte do nosso querido Breno Silveira".

Isabella Santoni, que interpreta Viviane em Dom, também lamentou a perda do diretor, mas garantiu que o cerne de Breno Silveira vai continuar presente na próxima temporada da série. "Acho que a saudades do Breno não é uma coisa que vai passar com essa temporada, vai continuar existindo. Mas que bom que a gente conseguiu finalizar essa temporada com ele e que ele finalizou esse trabalho, porque ele escreveu toda a terceira temporada. Então o público pode contar com a raiz dele, que vai estar presente em tudo o que foi colocado no papel", afirmou a atriz.