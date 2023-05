Atriz da Globo relembra acidente em set de filmagem de novela: 'Muito sangue'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helena Ranaldi conta perrengue que passou em Coração de Estudante, da Globo

De volta à tela da Globo com a reprise de Mulheres Apaixonadas, a atriz Helena Ranaldi (55) relembra sua primeira protagonista na televisão, a advogada Clara, de Coração de Estudante. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista celebra a reprise do folhetim no canal Viva e também relembra um acidente que sofreu nos bastidores da novela. "Foi muito sangue, eu senti muita dor e não consegui entender o que estava acontecendo."

Helena Ranaldi conta que o acidente aconteceu em uma cena de discussão com o ator Bruno Garcia (52), que interpretava o promotor Pedro Guerra, o badboy da novela da Globo , que era apaixonado por Clara. "No ensaio ele me empurrou e o meu corpo foi até um móvel que tinha ali, e quando fomos fazer para valer, ele fez mais de leve o diretor falou que ficou meio falso."

A atriz relembra que ao fazer a cena novamente, Garcia colocou um pouco mais de força no empurrão e ela acabou se desequilibrando e batendo o nariz no móvel. "Quebrou meu nariz. A sensação era que o meu rosto tinha partido no meio", relembra ela. O acidente aconteceu na reta final da novela, e Ranaldi precisou ser afastada por uma semana das gravações.

Na trama, Helena Ranaldi vivia Clara, a personagem principal da trama. A sonhadora advogada atraía a atenção de Edu (Fábio Assunção), professor de biologia que era noivo de Amelinha (Adriana Esteves), que tinha se mudado para uma cidade fictícia em Minas Gerais a fim de encontrar mais qualidade de vida com o filho Lipe (Pedro Malta).

"Coração de Estudante era ao contrário [de Mulheres Apaixonadas]. A Clara era uma personagem alegre, para cima, dócil e bem resolvida. Foi um trabalho muito gostoso de ser feito", conta a artista, que também relembra a trajetória de sua personagem na novela de Manoel Carlos, que será reexibida nas tardes da Globo.

Em Mulheres Apaixonadas, a atriz interpretou Raquel, uma professora que decide se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro buscando um recomeço após ser vítima de violência doméstica por seu marido, Marcos (Dan Stulbach). Ao chegar na escola dirigida por Helena (Christiane Torloni), a professora se apaixona por Fred (Pedro Furtado), um de seus alunos, e engravida na relação.

RELEMBRE PERSONAGENS DE HELENA RANALDI NA GLOBO AO LONGO DOS ANOS: