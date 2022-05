Atores celebram a estreia da novela Cara e Coragem

O elenco de Cara e Coragem se reuniu para comemorar a estreia da novela das 19h

Na última segunda-feira, 30, o elenco de Cara e Coragem se reuniu para celebrar a estreia da novela.

Com uma super festa, os atores se divertiram juntos e comemoraram o ótimo lançamento da nova trama na tela da TV Globo.

Pelas redes sociais, eles fizeram questão de compartilhar os registros do evento e dar start nesta nova jornada.

"Cara e Coragem chegou!!! E por aqui a estreia foi assim: com todo mundo assistindo juntinho e celebrando todo o nosso trabalho de meses! E vou deixar um spoiler pra vocês: a novela só melhora!!! Quem vem com a gente a amanhã? Simbora que #CaraECoragem só está começando!", escreveu Taís Araujo (43).

"Estreia de hoje da novela @carae.coragem #caraecoragem da nossa grande autora @csoutoh com direção da outra incrível @natigrim e com ainda os feras : @adrianomelo1 de geral e @matheusmalafaia @mayaraaguiarr @oscarvfrancisco @cadufranca e com esse elenco maravilha! Gostaram do 1º capítulo amores?!", questionou Marcelo Serrado.

"Nossa estreia foi linda assim mesmo! E, para quem perdeu, logo mais tem a reprise", disse Mel Lisboa.

