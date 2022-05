Paolla Oliveira se produz para estreia da novela e impressiona: ''Deusa''

Atriz Paolla Oliveira encantou ao mostrar produção para estreia de 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 12h49

A atriz Paolla Oliveira (40) caprichou na produção para comemorar a estreia de Cara e Coragem ao lado do elenco nesta segunda-feira, 30, no Rio de Janeiro.

Em sua rede social, a artista global compartilhou um vídeo mostrando o visual que escolheu para o evento e impressionou mais uma vez com tanta beleza.

Com o cabelo ondulado e uma maquiagem marcada, Paolla Oliveira se mostrou no registro. "About last night", escreveu ela em inglês "sobre a noite passada".

Nos comentários os internautas admiraram a intérprete de Pat. "Deusa", elogiaram os fãs. "É muito linda", falaram outros.

Ainda para o evento, Paolla Oliveira apostou em um look neon nada discreto. De barriga de fora, a famosa exibiu seu abdômen sarado ao lado do namorado Diogo Nogueira (41).

Em coletiva da novela, a atriz contou qual foi sua preparação para viver uma dublê na televisão. Ela revelou que teve um grande desafio.

Paolla Oliveira mostra produção para estreia de Cara e Coragem; veja: