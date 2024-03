Ator mirim de ‘Travessia' viaja para atuar em nova série da Record TV

O ator mirim Vicente Alvite, que brilhou como o Tonho em Travessia, da Globo, assinou contrato com a Record TV para atuar em Rainha da Pérsia

O ator mirim Vicente Alvite, de 7 anos, esteve no Marrocos para gravar algumas cenas do seu novo trabalho na TV. Nos últimos anos, ele brilhou como o Tonho na novela Travessia, da Globo, e como o Aimaas na série Reis, da Record TV. Agora, o menino está no elenco da série Rainha da Pérsia, que está sendo gravada no exterior, e na qual ele vai interpretar o personagem Esdras.

Entre uma gravação e outra, ele aproveitou para passear pelos pontos turísticos da região e se divertiu bastante.

"Estou muito animado. Está sendo uma experiência nova gravar em outro país, tão diferente do nosso.

Esdras é um menino de bom coração, judeu, que vai ver de perto a perseguição e vitória do seu povo", disse ele.

E completou sobre sua preparação para o novo projeto. "A preparação foi bem diferente. Aprendi sobre os primeiros tipos de escrita, na pedra, em argila. Como segurar a caneta de tinta e escrever num pergaminho. Também tive preparação com a parte do elenco que mais vai interagir comigo e até mesmo com um gato, que parecia com o Garfield. Ele vai fazer algumas cenas comigo. Esdras vai se tornar o escriba do Rei da Pérsia", afirmou.

Vicente Alvite - Foto: Divulgação

Vicente Alvite - Foto: Divulgação

Bárbara Borges vai atuar em Rainha da Pérsia

A atriz Bárbara Borges já tem um novo projeto na TV! Depois de vencer o reality show A Fazenda 14, da Record TV, ela foi escalada para uma nova novela da emissora.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a artista está no elenco de Rainha da Pérsia, que é o próximo projeto de teledramaturgia da emissora. Na trama, ela vai atuar ao lado do ator Iran Malfitano, que é seu namorado na vida real.

Vale lembrar que Rainha da Pérsia será protagonizada por Nathalia Florentino e Carlo Porto. E o elenco também contará com Francisca Queiroz e Mario Bregieira, entre outros talentos. Algumas cenas devem ser gravadas no Marrocos em 2024.