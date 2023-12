Bárbara Borges vai fazer novela com seu namorado, Iran Malfitano

Bárbara Borges entra para o elenco de nova novela da Record TV após ser a vencedora de A Fazenda 14 e vai atuar com seu namorado

A atriz Bárbara Borges já tem um novo projeto na TV! Depois de vencer o reality show A Fazenda 14, da Record TV, ela foi escalada para uma nova novela da emissora.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a artista está no elenco de Rainha da Pérsia, que é o próximo projeto de teledramaturgia da emissora. Na trama, ela vai atuar ao lado do ator Iran Malfitano, que é seu namorado na vida real.

Vale lembrar que Rainha da Pérsia será protagonizada por Nathalia Florentino e Carlo Porto. E o elenco também contará com Francisca Queiroz e Mario Bregieira, entre outros talentos. Algumas cenas devem ser gravadas no Marrocos em 2024.

Bárbara Borges afasta rumores de crise

Em julho deste ano, a atriz Bárbara Borges e o ator Iran Malfitano foram alvos de rumores de que teriam terminado namoro. Porém, ela decidiu se pronunciar para abrir o jogo sobre qual é a fase que estão vivendo no relacionamento.

A artista contou que eles seguem juntos, mas confessa que enfrentam desafios como qualquer casal. Inclusive, ela alfinetou as pessoas que tentam criticar a relação deles. “A quem interessar: A vida é uma montanha-russa de emoções, uma caixinha de surpresas de situações, e que nos ensina tanto. Eu e Iran somos atores e temos nossas vidas conhecidas publicamente, ainda mais durante e pós A Fazenda 14, quando iniciamos nosso namoro. Nós somos apaixonados, estamos construindo nossa relação com muito amor e a amizade que sempre tivemos e é lógico que, como todo casal, enfrentamos desafios. Atire a primeira pedra qual casal nunca viveu seus dilemas e desafios?!”, disse ela.

Logo depois, ela detonou quem tem inveja do namoro deles. “É impressionante a quantidade de pessoas que são invejosas, pessoas falsas, sonsas, maldosas, que mandam mensagens em perfis fakes, que fazem de tudo para plantar a desavença entre nós e que esperam babando ávidos pelo fim do nosso relacionamento. 'Ah, mas vocês se expõem! Estão esperando o quê?', muitos dizem. Eu acho lamentável atacarem a felicidade de um casal usando essa narrativa como justificativa pra maldade das pessoas. O que vem acontecendo e que culminou no dia de ontem foi muito válido para enxergar bem que essas pessoas estão mais perto do que imaginávamos”, afirmou.

Por fim, a atriz garantiu que eles se amam e estão juntos. “Mas sinto informar que vão gastar energia, apodrecer por dentro, mas não vão conseguir. Ao mesmo tempo agradeço imensamente a todas as pessoas que nos mandaram mensagens carinhosas e de motivação. Amo vocês. E a gente se ama. Que Deus nos proteja da maldade alheia”, comentou.