Ator de ‘No Rancho Fundo’ rebate críticas à caracterização: ‘Sujos e miseráveis’

Haroldo Guimarães se prepara para estrear em 'No Rancho Fundo' e se revolta com comentários sobre caracterização da nova novela da Globo

Antes mesmo de sua estreia, a nova novela das seis da Globo, 'No Rancho Fundo', já enfrenta algumas polêmicas. O ator Haroldo Guimarães, que fará sua primeira aparição nos folhetins da emissora como 'Cícero', revelou que tem recebido críticas sobre a caracterização dos personagens desde que foi escalado para o elenco.

Escrita por Mario Teixeira e dirigida por Allan Fiterman, os mesmos criadores do grande sucesso 'Mar do Sertão', ‘No Rancho Fundo’ é uma comédia romântica. A história se passa no fictício distrito de Lasca de Fogo, localizado no Cariri paraibano, e se destaca por contar com um elenco de atores nordestinos, visando trazer maior representatividade à produção.

No entanto, durante a coletiva de imprensa da novela, Haroldo contou que estava decepcionado com a recepção. Desde a divulgação da foto dos personagens, o ator tem recebido comentários negativos. Parte do público não aprovou a aparência dos personagens, que foram chamados de "sujos e miseráveis” nas redes sociais.

“Infelizmente esse rapaz que bombou, bombou pra caramba, milhões de visualizações... Ele devia ter parado para pensar que eu não posso mudar de cor. Ele chamou a mim e as minhas filhas [da trama] de pessoas feias, mal vestidas. O que foi uma pena”, Haroldo desabafou sobre os comentários durante a coletiva da nova trama.

"Como ator nordestino, pessoa preta, acima do peso, acima da idade, talvez, fiquei muito chateado não com a maneira que eu estou sendo tratado pela Globo com os meus colegas, mas por parte de um jornalismo de cliques", Haroldo desabafou sobre a repercussão e contou que ficou muito decepcionado, além de pedir mais respeito com sua carreira.

"Teve ator de 20 anos que tentou me dar aula sobre atuação. Eu sou ator desde 1993, mas só agora tive meu reconhecimento. Também tentaram dar aula sobre como é ser nordestino, sendo que eu sou de lá. Falaram que os atores da foto eram sujos e miseráveis. E teve jornalista grande que usou disso para ganhar likes. É um absurdo", desabafou.

Quem é Haroldo Guimarães?

Natural do Ceará, Haroldo Guimarães tem uma lista extensa de ocupações em seu currículo. Além de ser ator e já ter marcado presença em produções de sucesso da emissora como ‘Cine Holliúdy’, ele também é advogado com mestrado em direito, historiador, cantor, colunista, palestrante e agora, vive ‘Cícero’ na novela global.

Haroldo estreia ao lado de grandes nomes como Andrea Beltrão, Alexandre Nero, Du Moscovis, Mariana Lima e Debora Bloch, que está de volta às telinhas. No folhetim, a artista interpretará novamente a personagem 'Deodora', grande vilã de 'Mar do Sertão'. Em uma entrevista ao jornal Extra, ela revelou como está sendo reviver a antagonista.