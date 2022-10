Apresentadora Fátima Bernardes compartilha encontro com elenco do The Voice Brasil

A apresentadora Fátima Bernardes posou ao lado de Lulu Santos, Michel Teló e Gabi Amarantos

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 08h16

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 20, para compartilhar a foto de um encontro com o elenco do The Voice Brasil. "Esticadinha depois das gravações do The Voice para botar a conversa em dia, relaxar e dar risada. Sentimos sua falta Iza", escreveu Fátima na legenda.

Na imagem, Fátima aparece ao lado do namorado, o deputado Túlio Gadelha (34), além dos cantores Michel Teló (41) e a esposa dele Thaís Fersoza (38), Lulu Santos (69) e o marido Clebson Teixeira e Gabi Amarantos (44). Os filhos da apresentadora com o jornalista William Bonner, Beatriz e Vinicius, também estavam no encontro.

A publicação de Fátima recebeu uma série de comentário dos fãs, além deles, o marido do cantor Lulu Santos, aproveitou para agradecer a apresentadora pela recepção. "Noite mais que especial! Muito obrigado, Fátima", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima será a nova apresentadora da atração musical

Prevista para estrear em novembro, a 11ª temporada do reality show contará com Fátima Bernardes como apresentadora. Esse é o novo desafio da jornalista após o comando do Encontro, por 10 anos.

Fátima chegou a falar sobre o assunto, em publicação nas redes sociais. "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no The Voice Brasil. A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o Encontro permanecerá chegando à casa das pessoas com informação, pautas necessárias e diversão também".

E continuou: "Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar. Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos. Vamos juntos nessa nova fase? Eu tô contando com vocês. E já aproveito pra desejar felicidades pra todos que vão encarar novos desafios".