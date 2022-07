Fátima Bernardes abre o jogo sobre o The Voice: 'Não pode dar errado'

Fátima Bernardes conta sobre preocupação com mudança dentro da Globo e esclarece rumores sobre novo contrato com a emissora

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 09h33

A apresentadora Fátima Bernardes (59) participou doprograma Roda Viva, da TV Cultura, e abriu o jogo sobre os novos passos em sua carreira na TV. Ela revelou que se preocupa em como vai ser assumir o comando do programa The Voice Brasil nos próximos meses.

“É uma preocupação, é claro que tenho a ilusão, o desejo de dar uma assinatura a um programa que já tem um formato definido. Esse programa tem que dar certo, não pode dar errado, o Encontro até podia, mas agora não pode dar errado”, disse ela, e completou: “Ao mesmo tempo que é um pensamneto, eu fico com vontade de começar logo. Será que eu vou me comportar como eu em casa? Eu acho quando as pessoas cantam,e as cadeiras não viram. Qual grau de distanciamento eu vou ter? Vai ser uma experiência muito nova. Tomara que dê certo”.

Fátima Bernardes não quer parar de trabalhar na TV

Ainda no programa Roda Viva, Fátima Bernardes desmentiu os rumores de que pudesse se afastar da TV. Após sair do Encontro, ela reduziu sua rotina de trabalho, mas vai permanecer na TV. “Não pensei em parar de trabalhar e nem penso. Talvez um dia chegue esse momento. Quando estreou o Encontro, se me dissessem que eu ia pedir para parar de fazer, eu ia falar: 'loucos'. Mas nunca pensei em sair da TV Globo. Meu contrato não terminou ainda e o próximo já está renovado. Tem três anos”, declarou.

Fátima ainda relembrou a decisão de mudar de programa na Globo. “Deixei em aberto. Diferente do Encontro, eu não cheguei com um projeto. Eu até tinha uma ideia, mas achava que não era o momento ainda. Eu gostaria muito de testar outras coisas, inclusive programas com formatos prontos. Coisa que nunca fiz. Será que vou gostar? Será que o público vai gostar?”, relembrou.

