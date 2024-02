Apresentadora americana revela verdadeiro motivo de não usar mais lingerie

A norte-americana Marta Stewart surpreendeu ao revelar que optou por nova escolha ao dispensar o uso de lingeries em seu dia a dia

A apresentadora norte-americana Martha Stewart surpreendeu o público ao revelar que não usa mais lingeries em seu dia a dia. Em busca de praticidade, ela explicou o verdadeiro motivo de ter substituído as peças íntimas por biquínis.

De acordo com Martha, ao optar por roupas de banho, ela poderá aproveitar qualquer oportunidade de dar um mergulho. "Gosto de trajes de banho. Gosto de usar trajes de banho por baixo das roupas, caso queira nadar. Os trajes de banho são minha roupa íntima", disse ela em entrevista ao site Page Six.

Ao longo de sua revelação pessoal, a apresentadora de 82 anos reforçou que não gosta de usar nada muito justo em seu corpo. "Eu não uso nenhuma dessas coisas estruturadas. Sem renda apertada, sem Skims para Martha. Mas eu adoro Skims", declarou.

E completou: "Acho que elas servem a um propósito muito bom - mas eu não os uso. Eu só uso trajes de banho Aerie por baixo das roupas".

Em 2023, Martha Stewart se tornou a mulher mais velha a estampar a capa da edição especial da Sports Illustrated Swimsuit Issue. No mesmo ano, ela publicou diversos registros de biquíni dentro da piscina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Martha Stewart (@marthastewart)

Gisele Bündchen está namorando?

O novo relacionamento de Gisele Bündchen pode ser mais sério do que imaginamos! Segundo a revista People, a modelo teria dado um passo significativo e assumido um compromisso sério com o treinador de jiu-jitsu brasileiro Joaquim Valente. Amigos próximos revelaram detalhes sobre a amizade que virou um romance após o divórcio da estrela com Tom Brady.

Discreta em sua vida pessoal, Gisele manteve o romance longe dos holofotes desde o ano passado: "Eles estão namorando desde junho. Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", entregou uma fonte da revista americana.

De acordo com outras fontes da publicação, a modelo teria encontrado apoio do treinador para superar seu divórcio. No início, eles eram apenas amigos, como ela mencionou após ser vista ao lado do treinador em uma viagem à Costa Rica. No entanto, a amizade evoluiu para um romance e, em seguida, eles teriam engatado em um namoro discreto. Confira!