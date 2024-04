Apresentador da Record TV chora ao vivo: 'Acelerei com medo'

Apresentador de afiliada da Record TV, João Fernandes chora ao vivo em telejornal ao relatar uma tentativa de assalto no trânsito

O apresentador João Fernandes, que trabalha na TV Correio, afiliada da Record TV, levou um grande susto nesta semana e chorou ao vivo no telejornal Correio Manhã. Nesta terça-feira, 2, ele contou que foi vítima de uma tentativa de assalto no trânsito e seu carro foi atingido por um tiro disparado pelos criminosos.

Na atração, ele começou falando do assalto como se fosse uma notícia, mas logo revelou que aquilo aconteceu com ele mesmo. “A gente começa o Correio Manhã nesta terça falando de uma tentativa de assalto que aconteceu agora pela madrugada na Rui Carneiro, na altura do bairro Brisa Mar, aqui na capital. Três bandidos invadiram a pista para tentar parar um veículo. Só que há um detalhe nessa história: a pessoa que estava passando era eu”, afirmou.

E completou: “Tentaram parar o meu carro, e eu assustei na hora. Eu só vi os três entrando na minha frente, um deles armado. Na hora, eu não soube o que fazer, eu apenas acelerei o carro. Apenas acelerei com medo. Foi quando eu ouvi um disparo. É o que eu sempre falo e repito aqui no programa: quando não dá certo o assalto, eles atiram por pura maldade. O tiro acertou bem no vidro lateral”.

Por fim, ele desabafou sobre a situação. “Eu só pensei em escapar, em sair dali. Por que eu acelerei o carro? Eu fiquei com medo de parar e, mesmo levando o carro, eles atirarem em mim. Por me reconhecer, ou só por atirar mesmo, eles fazem por maldade. Assim que aconteceu, que eu ouvi o estampido, voou vidro no meu pescoço. Eu liguei na hora para a polícia, parar relatar o que tinha acontecido. No momento em que eu contava para a policial o que tinha acontecido, outras ligações aconteciam no mesmo momento, na mesma hora, de pessoas que tinham sido atacadas no mesmo ponto, pelos mesmos bandidos. Eles atiraram em outras pessoas”, finalizou.

