Após tentativa de assalto, Juliane Massaoka se pronuncia: 'Medo'

Ao vivo, repórter do 'Encontro', Juliane Massaoka, sofre tentativa de assalto na Avenida Paulista e fala sobre susto em sua rede social

A repórter do Encontro e do Mais Você, Juliane Massaoka, tomou um susto na manhã desta sexta-feira, 08, ao falar ao vivo com Patrícia Poeta. Isso porque, a jornalista foi vítima de uma tentativa de assalto na Avenida Paulista, em São Paulo.

Após o momento tenso, a comunicadora fez uma publicação em sua rede social para falar sobre o ocorrido. Felizmente, ela contou que o assaltante não estava armado e que não conseguiu levar o celular que estava em sua mão.

"A arte salva! E uma boa equipe mais ainda! Hoje sofri uma tentativa de assalto durante um link ao vivo para o Encontro com @patriciapoeta. Em plena luz do dia, com câmeras de segurança, câmera da TV Globo e viaturas da polícia militar a menos de uma quadra de distância. Difícil descrever o sentimento, talvez um misto de impotência com tristeza e medo!", começou dizendo.



"Mas isso não pode nos paralisar. Graças a Deus esse assaltante não estava armado e o segurança @rodriguescelso1986 foi ágil, segurou o cara e só soltou quando viu que eu estava inteira e com o celular na mão", revelou como o segurança fez a diferença no caso.



"Que sorte eu tive! Às vezes vejo na internet reclamações de gente que diz que o programa fala demais da violência, que o assunto é pesado… pois saibam que tudo o que a gente quer é trazer leveza, arte, entretenimento e notícias boas. Mesmo com o susto, mostramos o lindo trabalho do violonista @victor_gmartins e contamos um pouco da história da Avenida Paulista, que vai muito além do episódio registrado hoje. Mas infelizmente tem dias em que a violência se impõe e a gente fala dela, denuncia, na esperança de ver mudanças", falou.

E finalizou: "Pra quem se preocupou: eu e equipe estamos bem, com todos os nossos pertences e já voltamos à TV Globo em total segurança. Prontos pra voltar ao batente e fazer o que a gente ama. Espero cada vez mais realizar esse trabalho contando boas histórias, mas sempre que for necessário, assuntos pesados serão denunciados também. Boa sexta-feira a todos".