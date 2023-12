Repórter do 'Encontro' sofre tentativa de assalto ao vivo; veja vídeo

Repórter do 'Encontro' sofre tentativa de assalto ao vivo; ela conversava com Patrícia Poeta quando foi vítima da ação de homem em bicicleta

A jornalista Juliane Massaoka passou por uma situação inusitada ao vivo nesta sexta-feira, 8. Ao vivo no Encontro, ela sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava na Avenida Paulista, região central de São Paulo.

Ela estava conversando com a apresentadora Patrícia Poeta com o celular na mão quando um ciclista tentou furtar o objeto. Visivelmente assustada, ela desabafou ao vivo ao ver que policiais acompanharam a ação.

“Gente, quase fui assaltada, Patrícia do céu. Tô com o celular na mão. O cara com a bicicleta ali, e tem policia aqui na Avenida [Paulista]”, disse a jornalista, ao vivo. Também incomodada, Poeta prestou solidariedade à profissional.

Juliane Massaoka tem 33 anos e foi revelada pelo programa Mais Você, onde comanda o quadro semanal Feed da Ana. Aos poucos, a jornalista tem conquistado espaço na emissora e já tem aparecido em outras produções da casa.

Veja o vídeo:

🚨ASSISTA: Repórter do Encontro quase é assaltada ao vivo na Avenida Paulista. pic.twitter.com/UeoE9NHywq — CHOQUEI (@choquei) December 8, 2023

Jornalista revelou doença

No Mais Você, a repórter Ju Massaoka revelou o diagnóstico que recebeu de uma doença genética há cinco meses. A jornalista aproveitou para levar o assunto para o programa e alertar outras pessoas sobre o Lipedema . "Fiquei assustada quando eu descobri a quantidade de pessoas afetadas por essa doença. Acredita que aqui no Brasil uma em cada dez mulheres tem lipedema? É uma doença subdiagnosticada porque é confundida com outros problemas", relatou ela sobre ter pesquisado sobre o assunto.

A jornalista então falou que mudou algumas coisas em sua rotina e está usando meias de compressão para evitar os inchaços. "Eu faço parte dessa estatística, não sabia, descobri aqui, graças a esse dia do 'Feed da Ana'. [...] Eu descobri o lipedema há cinco meses e tem sido uma trajetória meio difícil desde o diagnóstico", comentou.