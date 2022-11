Após problema de saúde de Luis Roberto, Globo altera escala de narração da Copa do Mundo

O narrador Luis Roberto precisará ficar afastado das transmissões da Copa do Mundo nos próximos dias

Luis Roberto (61) precisará ficar afastado das transmissões da Copa do Mundo nos próximos dias. Nesta terça-feira, 22, o narrador esportivo comandou a transmissão do jogo entre França e Austrália, e revelou que está com sinusite devido ao clima do Catar.

Como ele está com a voz rouca, a TV Globo informou através de um comunicado que a escalação da narração dos próximos jogos sofrerá alterações. Além disso, a emissora tranquilizou o público sobre o estado de saúde do profissional.

"Como informou no ar durante a transmissão da Copa, Luis Roberto desenvolveu uma sinusite por conta das bruscas mudanças de temperatura e da secura do clima no Catar. O narrador já está medicado e vai se poupar nos próximos dias para se recuperar completamente", diz o começo da nota.

Em seguida, a Globo deu detalhes sobre as alterações. "Por conta disso, a escala de transmissão da TV Globo desta quarta-feira foi alterada. O jogo entre Marrocos e Croácia será narrado por Rembrandt Jr., com comentários de Richarlyson e Zé Roberto. E a partida entre Alemanha e Japão será comandada por Renata Silveira, que terá ao seu lado os comentaristas Ricardinho e Paulo Nunes", finalizou.

Renata Silveira estreia como narradora na Copa do Mundo

Nesta terça-feira, 22, Renata Silveira (31) fez história ao ser a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo em TV aberta. No Instagram, ela comemorou a conquista e publicou detalhes de sua estreia na Copa do Mundo durante a partida entre Dinamarca e Tunísia.

"Que dia! Se liga nessa linha do tempo:️ 1970, primeira transmissão de Copa do Mundo na Globo. ️2022, primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta. Conseguimos! Chegamos! Que vitória! Hoje, mais uma vez, foi por todas! A porta tá aberta, mulherada. Podem entrar!", escreveu.

