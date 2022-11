Renata Silveira estreia como narradora na Copa do Mundo: "Que vitória!"

COPA DO CATAR

Renata Silveira é a primeira mulher a narrar a Copa do Mundo em TV aberta

Esta terça-feira, 22 de novembro, vai ficar marcada na vida deRenata Silveira(31)! Isso porque a comunicadora e também profissional em educação física fez história ao ser a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo em TV aberta.

No feed de seu Instagram, ela comemorou a conquista e publicou detalhes de sua estreia na Copa do Mundo durante a partida entre Dinamarca e Tunísia.

"Que dia! Se liga nessa linha do tempo:️ 1970, primeira transmissão de Copa do Mundo na Globo. ️2022, primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta. Conseguimos! Chegamos! Que vitória! Hoje, mais uma vez, foi por todas! A porta tá aberta, mulherada. Podem entrar!", escreveu ela na legenda da publicação.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RENATA SILVEIRA: