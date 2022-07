Após passar por cirurgia, Marcos Oliveira irá aparecer na novela Poliana Moça

Conhecido por fazer Beiçola em “A Grande Família”, Marcos Oliveira contou sobre sua participação em Poliana Moça

Na próxima sexta-feira, 15, o ator Marcos Oiveira (69), conhecido pelo seu papel como Beiçola em A Grande Família fará uma participação na novela Poliana Moça.

O ator irá viver o personagem Romeu, dono do parque abandonado “Parque Collodi” e se encontrará com Pinóquio, que se apresentará como Pinot.

“Olha, minha personagem, eu acho que é um ‘bon-vivant’ e sonhador. Ele sonha com esse parque há muitos anos. O parque é ele, entendeu? Então é muito gostoso quando ele recebe a visita do Pinot (Pinóquio), que é maravilhoso. Eu fiquei muito contente, muito feliz”, comentou Marcos.

Esta não é a primeira vez que o ator trabalha na emissora SBT. Em 1995, Marcos atuou na novela Sangue do Meu Sangue. “Era uma novela de época, eu fazia o Targino. E essa é a segunda vez que venho pra cá. É um convite maravilhoso”, revelou o artista.

Sobre atuar em Poliana Moça, Marcos contou: “Foi legal, foi muito bom. A melhor que coisa que temos na vida é o trabalho. Nem é tanto o compromisso com as coisas, como o sucesso... Mas o legal é você fazer algo que as pessoas gostem. E esse é um trabalho diferente, entendeu? Não quero ser só pasteleiro, eu quero fazer outras coisas na minha vida, como esse personagem”.

No último dia 12, o ator passou por uma cirurgia para tratar uma fístula na uretra. Em suas redes sociais, antes de passar pela cirurgia e pediu a torcida dos fãs para que tudo corresse bem.

