Marcos Oliveira, o Beiçola, revela que passará por cirurgia: "Torçam por mim"

O ator Marcos Oliveira contou aos fãs que será operado nesta terça-feira, 12

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 17h00

Marcos Oliveira (69) usou as redes sociais para contar aos fãs que precisará passar por uma cirurgia nesta terça-feira, 12.

O ator, que interpretou o Beiçola de A Grande Família, foi internado nesta segunda-feira, 11, no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, e pediu para que os fãs torcem para que ele se recupere logo e volte a trabalhar.

"Amanhã estarei me internando no Souza Aguiar para fazer minha cirurgia. Torçam por mim, rezem por mim, que eu preciso muito. Vou passar por mais essa batalha e que eu vou vencer. E quero voltar logo para me recuperar e voltar a trabalhar", disse ele no vídeo compartilhado no Instagram.

Na legenda, o ator também agradeceu o apoio que está recebendo. "Oi gente. Obrigado por todas orações, mensagens de carinho e pela ajuda de todos e todas. Passando pra avisar que amanhã, finalmente, eu me internarei pra fazer a cirurgia que eu há tempos aguardo. A cirurgia está marcada para terça-feira (12/07). Quero e preciso voltar a trabalhar. Mas neste período em que ficarei me recuperando, aceito toda e qualquer ajuda", escreveu o artista.

Confira o vídeo de Marcos Oliveira sobre a cirurgia: