Após mais de 20 anos na casa, Isabelle Drummond deixa a Globo

A atriz Isabelle Drummond não renovou seu contrato com a Globo, emissora na qual estava há mais de 20 anos

Nesta quinta-feira, 25, foi revelado que Isabelle Drummond (29) não renovará seu contrato com a Rede Globo. A informação foi dada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A atriz estava há mais de 20 anos na emissora e protagonizou novelas como “A Favorita”, “Caras & Bocas”, “Cordel Encantado” e “Cheias de Charme” ao lado de Taís Araújo (44) e Leandra Leal (40). Porém, seu papel de destaque na Globo foi o de Emília no Sítio do Picapau Amarelo, série infantil exibida de 2001 a 2006.

A última aparição de Isabelle nas telinhas foi na novela “Verão 90”, que foi ao ar em 2019. Alguns anos antes, em 2017, ela participou da trama de época “Mundo novo”.

O contrato de Isabelle com a Globo deve se encerrar neste próximo mês. Com isso, ela poderá assinar contratos por obra com a emissora, o que tem sido feito com muitos artistas da casa.

Até agora, Isabelle não se manifestou em suas redes sociais e a Rede Globo também não emitiu nenhuma nota sobre o assunto.

Recentemente, uma saída de emissora chocou os espectadores. Após ter saído da Globo e ter levado seu programa para a Band, Fausto Silva (73) deixou a emissora na qual fazia um programa diário.

Em entrevista, Faustão explicou o motivo da decisão: "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado”.

Vem aí?

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, Fátima Bernardes (60) teria sido sondada pela Globo para apresentar um programa diário nas manhãs da emissora.

Porém, de acordo com Lo-Bianco, a resposta de Fátima foi negativa. “A Fátima teria dito o seguinte: ‘Ó, de jeito nenhum, eu volto a fazer o diário’ e o que ela falou, é que ela não tem como hoje, com a vida que está levando, se comprometer com um programa diário”, disse ele.