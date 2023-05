Fátima Bernardes recebe proposta para voltar a ter um programa diário, diz colunista

Fátima Bernardes foi sondada em nova proposta de trabalho e a resposta dela surpreendeu

A apresentadora Fátima Bernardes (60) teria recusado uma proposta da TV Globo. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela teria sido sondada pela equipe da emissora sobre uma proposta para retornar às manhãs da programação. No entanto, a resposta dela foi negativa.

O colunista contou que um diretor da Globo perguntou se ela voltaria a ter um programa diário na emissora em uma proposta milionária, mas ela recusou. "Ele [um diretor da TV Globo] perguntou para a Fátima Bernardes, isso de fonte seguríssima gente, se ano que vem, se tiver proposta, ela voltaria para o diário, se estaria disposta a fazer um programa diário. A Fátima teria dito o seguinte: ‘Ó, de jeito nenhum, eu volto a fazer o diário’ e o que ela falou, é que ela não tem como hoje, com a vida que está levando, se comprometer com um programa diário'", disse ele.

Atualmente, Fátima Bernardes faz parte do projeto The Voice, no qual ela comanda as temporadas do The Voice Brasil e do The Voice Kids.

Fátima Bernardes conta como os filhos conheceram seu namorado, Túlio Gadelha

Fátima Bernardes relembrou como os seus filhos trigêmeos conheceram Túlio Gadelha. “Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse ela durante o programa Alma de Cozinheira, do GNT.

Então, Fátima ainda relembrou quando foi flagrada no shopping com Túlio pelos paparazzi quando eles ainda nem estavam namorando e só tinham ido juntos ao cinema pela primeira vez. “Não tive chance de esconder nada. Não estava namorando e ao ir ao cinema com ele, na saída, de mãos dadas, fomos fotografados por um paparazzo. Pronto, acabou! Foi numa velocidade instantânea”, afirmou.

A comunicadora ainda contou que ficou preocupada com o que ele poderia sentir ao se ver sendo manchete nos sites de celebridades. “Ele percebeu a mudança, mas foi muito hábil na adaptação. Em vários momentos, eu senti como se eu fosse a parte mais imatura naquele início da relação. Então foi bom, porque a gente criou um mecanismo nosso”, afirmou.