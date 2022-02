Após 5 anos de Carinha de Anjo, Lorena Queiroz e Carlo Porto celebram a amizade e comentam possibilidade de novo projeto juntos: ''Ia ser muito divertido''

Durante um bate-papo exclusivo, Lorena Queiroz e Carlo Porto falaram a grande amizade que nasceu nos bastidores de Carinha de Anjo e perdura até hoje

Valentina Rosa Publicado em 15/02/2022, às 13h30

A novela Carinha de Anjo realmente mudou a vida de seus espectadores que seguem até hoje, mesmo 5 anos após seu lançamento, sendo grandes fãs da história infantil. Entretanto, a história da novela transformou também a vida de seus protagonistas, Lorena Queiroz (10) e Carlo Porto (40), que viveram pai e filha na trama e criaram um relacionamento parecido fora das telinhas.

A dupla, que já tá completando 5 anos de amizade, bateu um papo com a CARAS Digital, onde lembraram dos bastidores da trama, como foi o início do relacionamento paternal deles e também celebraram o sucesso da trama que está novamente nas telas do SBT e na Netflix.

Quando a novela iniciou, Lorena tinha apenas 4 anos de idade e não entendia muito bem o que era realidade e ficção: "Sempre brinco que Dulce Maria foi a própria Lorena…", brincou a menina que está prestes a completar 11 anos. Carlo lembra que a vergonha da atriz mirim fez com que ele procurasse sua família para encontros fora do set, proporcionando um ambiente mais leve: "Nas primeiras cenas que nós gravamos para a novela, era dificílimo que ela viesse ao meu colo, que ela me tratasse de um jeito afetuoso. E eu percebi aquilo, entendi aquela dificuldade e comecei a correr por fora. Falei pra mãe dela: 'A gente precisa se encontrar fora do âmbito da novela, a gente precisa estar junto na vida'. Então a gente começou a se encontrar fora do ambiente de trabalho. Havia um esforço da nossa parte de estreitar essa relação. E isso começou a aparecer em cena e isso foi tão forte e marcante que acabou ficando para a vida. Extrapolou o limite do trabalho e ficando pra vida.", contou.

Lorena também lembrou com carinho dessa época e do esforço que o ator fez para eles criarem esse vínculo: "Quando eu precisava abraçá-lo ou chamá-lo de pai, por exemplo, eu achava estranho porque nunca tinha vivido a experiência de ter um pai fictício. Aos poucos, o Carlo foi virando amigo, começou a me acompanhar fora das gravações e, com isso, criamos mais afinidade… foi quando eu comecei a perder a vergonha e tudo passou a dar mais certo. Ele me ensinou muita coisa. Me lembro da primeira cena em que nos encontramos… era uma das mais importantes para ambos personagens e foi a mais difícil de gravar, porque eu não tinha essa grande afinidade que a novela pedia naquele momento, mas com o tempo fomos virando amigos e fazemos coisas juntos até hoje."

Para eles, a experiência de viver pai e filha na TV foi muito importante tanto para a carreira quanto para a vida pessoal: "Eu nunca tinha gravado nada antes para a TV. O Carlo foi o meu primeiro pai fictício e isso foi muito marcante pra mim, principalmente por ter aprendido muita coisa com ele.", lembrou Lorena. "Eu não tinha feito um pai em nenhum trabalho de televisão. E em especial, trabalhar com a Lorena Queiroz, foi lindo porque a Lorena despertou em mim um lado paternal muito forte. Quando eu comecei a gravar a novela, eu não tinha pensado de uma forma concreta na paternidade e eu lembro que, um ano e meio depois, quando nós terminamos de gravar a novela, eu já estava completamente apaixonado pela ideia de ser pai. Eu desejava muitíssimo que isso acontecesse logo... E a Lorena foi uma grande responsável por isso.", completou Carlo.

O contato entre os dois ainda é muito grande, mas ambos confessam que gostariam de se ver mais: "Por conta da pandemia isso diminuiu. Não é uma pessoa que eu vejo toda semana, mas a gente se encontra sempre que possível. Ele vem aqui em casa, fazemos churrasco ou vou na casa dele. Para você ter uma ideia, ele já foi até em Pedreira, na casa dos meus avós...", contou a pequena. "A gente não tem nem perto do contato que a gente gostaria. Essa pandemia separou todo mundo... E eu ainda tive uma bebezinha, preocupado com a saúde dela eu também procurei ficar mais recluso. A gente não se encontrou como a gente gostaria, mas estamos juntos sempre que a vida nos permite. Sempre que é possivel a gente se encontra e é muito bom. A gente sempre da risada, e se diverte junto…", confessou o artista.

A atriz ainda falou das coisas que eles mais gostam de fazer juntos: "Gostamos muito de fazer bagunça...", brincou ela, que continuou: "Uma coisa que fazemos sempre é ouvir música, almoçamos juntos, ele adora a comida da minha mãe, mas também me leva a restaurantes super legais. Lembro muito de que, quando eu era menor, ele me pegava no colo e virava de ponta cabeça brincando comigo… Acho que hoje em dia ele não consegue mais.". Carlo então confessou o que eles mais amam fazer juntos: "Eu acho que a gente gosta de comer viu?! Tem que ter sempre comida envolvida na parada. Ou a gente se encontra pra ir em algum restaurante, ou a gente se encontra em casa pra fazer algum almoço, ou pizza, ou churrasco... Sempre tem comida envolvida na parada."

Reprisando no SBT, Carinha de Anjo ganhou novamente o público. Além disso, a novela está disponível na Netiflix e já chegou a ocupar o primeiro lugar nos mais assistidos da plataforma. Para eles, é incrível ver que uma novela de 5 anos atrás ainda cause comoção com o público: "Carinha de Anjo foi meu primeiro trabalho na TV e me marcou demais. Foi através dessa novela que eu descobri que realmente queria ser atriz. Trabalhei com várias pessoas super legais, aprendi muito, tive uma experiência incrível e uma coisa que acho bem legal é que, agora, tem bastante gente nova assistindo, então as pessoas sempre falam: 'Nossa como você cresceu' ou ainda dizem que não param de assistir a novela. Fico muito feliz com esse reconhecimento… desde que entrou na Netflix, Carinha não sai do top 10. Eu fico muito feliz mesmo!", contou Lorena.

Carlo também celebrou o sucesso da trama: "Isso é uma loucura! A gente estreou em novembro de 2016, a novela ficou 1 ano e meio no ar, só terminou em 2018. Tem quase quatro anos que a nossa novela saiu do ar e agora quando volta, essa explosão... Eu recebo retorno das pessoas dizendo que assistiram pela terceira, pela quarta, quinta vez... Uma novela com mais de 200 capítulos. Isso é uma loucura. Agora na Netflix também... A gente fica muito feliz!".

Os amigos também lembraram dos bastidores das gravações: "Sinto falta de tudo... Era muito gostoso trabalhar com todo mundo da novela, da convivência com os outros atores, da equipe, do cenário, de tudo... Não sei explicar, mas sinto falta de tudo mesmo!", falou Lorena. "Eu sinto muita saudade da rotina de gravação. Chegar na empresa onde eu trabalho, e ter contato com aquela molecadinha toda... Eram mais de 20 crianças. Era uma delícia! Um ambiente de trabalho gostoso, leve, divertido, não só pelas crianças, mas pelo elenco adulto também. Não lembro de nenhum caso de desentendimento, qualquer tipo de confusão... Era um ambiente muito gostoso, todo mundo se dava muito bem, eramos uma família! Eu sinto muita saudade disso!", reforçou Carlo.

Atualmente, os dois não trabalham mais juntos. Carlo está se preparando para interpretar um dos protagonistas da novela Reis, da RecordTV, indo para um público mais adulto. Já Lorena está se aventurando no mundo cinema, indo para seu segundo filme, Alice no Mundo da Internet. Mesmo assim, um não perde o trabalho do outro e estão sempre acompanhando os projetos, torcendo por suas carreiras: "Estou sempre acompanhando o Carlo. Sei que ele também me acompanha direto, sempre comenta meus trabalhos, me dá dicas...", disse Lorena. "Hoje estamos em projetos separado, a Lorena não para de trabalhar, sempre fazendo um monte de coisa. Eu me dediquei mais nesse 1 ano e meio a minha filhotinha que nasceu, mas agora já estou no Rio de Janeiro direto, me preparando para as gravações de outro, produto. É vida que segue...", completou Carlo.

Mas é claro que os dois não pensam em se separar e não veem a hora de poder voltar a contracenar juntos: "O que eu mais queria era gravar uma continuação de Carinha de Anjo ou um filme de Carinha de Anjo. Não só para reviver esse trabalho com o Carlo, mas também com todo o elenco. Trabalhar com o Carlo de novo, em qualquer projeto, ia ser incrível! Um filme com a gente sendo pai e filha ou até mesmo ele sendo um vilão… Já pensou que legal que ia ser? Eu acho que ia ser muito divertido a gente fazer um trabalho novo juntos, porque eu amo o Carlo, ele é um amigão!", disse Lorena, já com grandes ideias.

Já Carlo pensa em voltar aos palcos com a pequena: "A gente quer trabalhar de novo com aqueles colegas mais próximos, aquelas pessoas que a gente sabe que se da bem! É obvio que eu penso sim em trabalhar com a Lorena de novo! Gostaria muito de fazer cinema com ela e gostaria muito de fazer teatro com a Lorena. Acho que a Lorena vai enlouquecer com a ideia de estra no palco e ter o contato direto com o público! Seria riquíssimo pra ela! Se eu pudesse estar junto com ela em uma empreitada dessas ia ser incrível e cinema ia ser demais também... Quem sabe seja em breve isso?", finalizou ele.