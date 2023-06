Após 24 anos, Heloisa Périssé é dispensada da Globo: 'É momento'

No ar no 'Dança dos Famosos', Heloisa Périssé não tem contrato renovado com a emissora

Após quase 25 anos na Globo, a atriz e humorista Heloisa Périssé (56) não terá seu contrato renovado com a Globo. No ar no Dança dos Famosos, a artista não é mais uma funcionária fixa da emissora carioca, ou seja, agora ela será admitida por obra.

Mesmo após ter sido cortada do quadro fixo da empresa, a atriz deixou claro que é muito grata pelas oportunidades que encontrou por lá. Heloisa Périssé não dispensou retornar à emissora para outros trabalhos, mas agora ela estará livre para atuar em outros projetos por não ter contrato de exclusividade

Atualmente no Dança dos Famosos, no Domingão Com o Huck, ela falou sobre essa nova fase. "Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos", disse ela à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Heloisa Périssé estreou na TV em meados da década de 1990, tendo participado de produções como Incidente em Antares, Escolinha do Professor Raimundo e Chico Total. Desde então, ela não parou por aí e atuou em Sob Nova Direção, Avenida Brasil e Cine Holliúdy. Ela também integrou o elenco do The Masked Singer Brasil e foi desmascarada ao se vestir de coxinha.

Heloisa Périssé faz rara aparição com o marido e as filhas durante passeio no Rio de Janeiro

A atriz Heloisa Périssé surpreendeu ao fazer uma rara aparição pública com suas filhas, Luisa Perisse (24) e Antonia Farias (16), e o marido Mauro Farias (65), em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro na noite desta sábado, 22. A família decidiu se reunir no fim de semana para aproveitar o momento de lazer juntos.

Apostando em um estilo casual, Heloisa foi vista vestindo uma camiseta preta, calça jeans na cor verde militar, sapatilha e um blazer atemporal, enquanto suas filhas optaram por um look mais confortável. Já o maridão optou por uma calça branca, camiseta manga longa e tênis preto.

Super sorridente, a artista chegou até a acenar com as filhas para a lente das câmeras dos fotógrafos que estavam no local registrando a relação afetuosa entre a família. Veja as fotos aqui.