Heloisa Périssé faz rara aparição com o marido e as filhas durante passeio no Rio de Janeiro

Flagra! A atriz Heloisa Périssé faz rara aparição com a família em shopping do Rio de Janeiro; confira imagens

A atriz Heloisa Périssé, de 56 anos, surpreendeu ao fazer uma rara aparição pública com suas filhas, Luisa Perisse (24) e Antonia Farias (16), e o marido Mauro Farias (65), em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro na noite desta sábado, 22. A família decidiu se reunir no fim de semana para aproveitar o momento de lazer juntos.

Apostando em um estilo casual, Heloisa foi vista vestindo uma camiseta preta, calça jeans na cor verde militar, sapatilha e um blazer atemporal, enquanto suas filhas optaram por um look mais confortável. Já o maridão optou por uma calça branca, camiseta manga longa e tênis preto.

Super sorridente, a artista chegou até a acenar com as filhas para a lente das câmeras dos fotógrafos que estavam no local registrando a relação afetuosa entre a família.

Vale ressaltar que Heloísa Périsséganhou elogios dos seguidores ao compartilhar redes sociais uma foto em que aparece sorridente, usando um biquíni estampado sem alças.

VEJA AS FOTOS DE HELOISA PÉRISSÉ COM A FAMÍLIA:

Foto: AgNews/ Adão

Foto: AgNews/ Adão

Foto: AgNews/ Adão

Filha de Heloisa Périssé fala sobre passar vergonha ao lado da mãe

Heloisa Périssé usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo no qual sua filha, Luísa, aparece falando sobre as vergonhas que sua mãe a faz passar.

“Minha mãe encontrou uma amiga no shopping que também é atriz e disse: 'Quero falar uma coisa para vocês. A Luísa é uma ótima atriz!'. Você chama a pessoa para falar isso? Ontem, encontrou uns amigos meus e perguntou: 'Gente, por que não montam essa peça com a Luísa de protagonista?'”, revelou a jovem.