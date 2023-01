Aos 56 anos, Heloisa Périssé impressa ao exibir corpo sarado em clique de biquíni: "Belíssima"

A atriz Heloisa Périssé ganhou elogios dos seguidores ao surgir usando um biquíni sem alças

Heloísa Périssé(56) ganhou elogios dos seguidores das redes sociais neste sábado, 28, ao compartilhar uma foto mostrando como está aproveitando os últimos dias das suas férias na Bahia.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou um registro em que aparece sorridente, usando um biquíni estampado sem alças, e impressionou ao mostrar sua boa forma enquanto renovava o bronzeado.

"Aproveitando os últimos segundos das férias!", escreveu a artista na legenda da publicação.

A postagem chamou a atenção dos internautas, que exaltaram a beleza da artista. "Linda", disse uma seguidora. "Está belíssima. Aproveite", comentou outra. "Está magrinha", observou uma admiradora. "Tá sarada, heim", falou mais uma. "Você é maravilhosa", afirmou uma fã.

Confira a foto de Heloisa Périssé de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heloisa Périssé (@heloisaperisse)

Clique raro com a filha

A atriz Heloisa Périssé foi vista passeando por um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro com sua filha caçula, Antônia (16), esbanjando simpatia. O que chamou a atenção mesmo foi a semelhança da garota com sua mãe. Nas imagens feitas pelo paparazzi, é possível ver as duas dando uma volta pelo shopping.

Antônia é a segunda filha e caçula da atriz e comediante, que tem outra filha, Luisa de Paula, atriz e musicista. Luisa de Paula (23) é fruto do relacionamento de Heloísa com Lug de Paula, que durou nove anos. Enquanto isso, sua meia-irmã mais nova, Antônia Farias, é filha do atual relacionamento da atriz, com Marcio Farias, com quem está junto desde 2002.

