Filha de Heloisa Périssé fala sobre passar vergonha ao lado da mãe

Luísa revela que sua mãe, Heloisa Périssé, constantemente fala sobre sua carreira com amigos

Nesta segunda-feira, 17, a atriz Heloisa Périssé (56) usou suas redes sociais para divertir os internautas! Através de seu perfil oficial no TikTok, a artista compartilhou um vídeo no qual sua filha, Luísa, (24), aparece falando sobre as vergonhas que sua mãe a faz passar.

“Minha mãe encontrou uma amiga no shopping que também é atriz e disse: 'Quero falar uma coisa para vocês. A Luísa é uma ótima atriz!'. Você chama a pessoa para falar isso? Ontem, encontrou uns amigos meus e perguntou: 'Gente, por que não montam essa peça com a Luísa de protagonista?'”, revelou a jovem.

Logo, a famosa se defendeu: “Não é isso. É você fazendo o papel que eu tinha feito (...). Eles falam da gente, mas não vivem sem”, brincou a atriz, bem humorada. “Eu não falei isso não”, legendou a atriz. Os comentários da postagem foram inundados de seguidores de Heloisa se divertindo com o momento entre mãe e filha.

“Eu morro com a semelhança, é uma mini Heloisa”, “A Luíza é a mãe mais nova e ao mesmo tempo o Paulo Gustavo na versão feminina”, “Que ótimo!!! Sua filha já nasceu atriz! Pausas e entonações maravilhosas! Tá pronta!”, “Meu Deus, vocês são muito parecidas hahahaha falam igualzinhoooo”, são apenas algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Veja a publicação da atriz Heloisa Périssé com sua filha, Luísa, falando das vergonhas que sua mãe a faz passar:

Dança dos Famosos: Heloisa Périssé já morou na Bahia e enfrentou câncer em 2019

A atriz Heloisa Périssé (56) começou sua carreira na TV em 1995, no humorístico Escolinha do Professor Raimundo. Desde então, a artista se destacou em papéis cômicos e se tornou uma das maiores potências do Brasil. Nascida no Rio de Janeiro, a atriz passou sua adolescência distante da cidade natal: ela morou dos 11 aos 18 anos em Salvador, na Bahia. Heloisa Périssé saiu do estado em 1976 para focar sua carreira de atriz, mas mantém na capital baiana familiares e grandes amigos. No ano de 2016, ela comemorou seu aniversário de 50 anos no local.

"Tenho [em Salvador] meus grandes amigos que eu conheco e que preservo, que eu cultivo com todo meu amor porque são como irmãos pra mim. Vira e mexe eu vou para Salvador para poder revê-los", contou, em entrevista ao podcast do Portal M! no ano de 2020.