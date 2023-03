Dança dos Famosos: Heloisa Périssé já morou na Bahia e enfrentou câncer em 2019

Humorista e roteirista, Heloisa Périssé foi confirmada na atração do Domingão com Huck

Confirmada no elenco do Dança dos Famosos, atração que vai ao ar no programa Domingão com Huck, a atriz Heloisa Périssé (56) começou sua carreira na TV em 1995, no humorístico Escolinha do Professor Raimundo. Desde então, a artista se destacou em papéis cômicos e se tornou uma das maiores potências do Brasil. Porém, muitos não sabem que ela já morou por anos na Bahia e recentemente enfrentou um câncer.

Nascida no Rio de Janeiro, a atriz passou sua adolescência distante da cidade natal: ela morou dos 11 aos 18 anos em Salvador, na Bahia. Heloisa Périssé saiu do estado em 1976 para focar sua carreira de atriz, mas mantém na capital baiana familiares e grandes amigos. No ano de 2016, ela comemorou seu aniversário de 50 anos no local.

"Tenho [em Salvador] meus grandes amigos que eu conheco e que preservo, que eu cultivo com todo meu amor porque são como irmãos pra mim. Vira e mexe eu vou para Salvador para poder revê-los", contou, em entrevista ao podcast do Portal M! no ano de 2020, quando divulgava seu espetáculo em parceria com a atriz Maria Clara Gueiros (57).

Na carreira como atriz, sua estreia em A Escolinha do Professor Raimundo veio com a personagem Dona Candinha. Mas foi com a adolescente Tati que ela brilhou ainda mais, conquistando o coração do público e muitas notas zero do professor, interpretado por Chico Anysio (1931-2012), que veio a se tornar seu sogro, quando ela foi casada com o ator Lug de Paula (66), entre os anos de 1992 e 2001.

Sua primeira novela nas telinhas da Globo foi Cama de Gato, em 2009, quando ela viveu a apaixonada Taís. Já sua primeira protagonista veio no ano de 2012, quando ela interpretou a humorista Dercy Gonçalves (1907-2008), na série Dercy de Verdade. Seu ex-sogro, Anysio, a chamava carinhosamente de Dercyzinha, segundo o site Gshow.

No ano de 2019, a atriz enfrentou uma nova batalha em sua vida pessoal. Ela recebeu o diagnóstico de que estava com um câncer raro nas glândulas salivares. O tratamento contou com uma cirurgia, cinco sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia. "Descobri uma bolinha fazendo um clareamento de dente. Não alimente as bolinhas do seu corpo, vai ver o que é", recomentou, em entrevista ao programa Conversa com Bial.

Mais recentemente, no ano de 2022, a artista participou do programa The Masked Singer Brasil. Fantasiada como a coxinha, ela foi a quinta desmascarada da temporada e arrancou elogios dos jurados e telespectadores. "Para mim, você é a minha Fernanda Montenegro", elogiou a também humorista Tata Werneck (39), citando a veterana da atuação, Montenegro (93).

Hoje ela conta com mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram e é casada desde 2002 com o ex-diretor da Globo Mauro Farias (66). Do casamento com de Paula, ela teve sua primeira filha Luísa de Paula (24), já com Farias ela se tornou mãe da caçula, Antônia Farias (16).

AMIZADE COM INGRID GUIMARÃES

Dentro e fora das telas da TV, surgiu uma parceria e amizade de muito sucesso. Périssé e a atriz Ingrid Guimarães (50) já contam com mais de 20 anos de relação, seja na carreira ou na vida pessoal. As duas estiveram juntas no espetáculo teatral Cócegas e depois migraram para a TV com o seriado Sob Nova Direção.

A parceria deu tão certo que se repetiu anos mais tarde, em 2017, quando elas atuaram juntas na novela de época Novo Mundo, estrelada por Isabelle Drummond (28), Caio Castro (34), Chay Suede (30) e Letícia Colin (33). As duas humoristas viviam as impagáveis Elvira Matamouros e Madame Cossete.